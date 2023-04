Samsung Galaxy Tab S9 Ultra forse sarà meglio di iPad Pro

Nell'ultimo periodo, le indiscrezioni riguardo il nuovo Samsung Galaxy Tab S9 Ultra non fanno che susseguirsi. Le ultime di queste svelano diversi dettagli importanti riguardo il nuovo modello dell'azienda coreana.

I rumor provengono dall'insider IceUniverse, il quale sostiene innanzitutto che Samsung Galaxy Tab S9 Ultra avrà la certificazione IP68, già presente sulla maggior parte degli smartphone di fascia alta, come Galaxy S23 e iPhone 14, per la resistenza contro l'acqua e la polvere.

Tuttavia, mentre questa è comune nei telefoni, è del tutto eccezionale in dispositivi come i tablet, dove è veramente raro trovarla, a meno che si tratti di prodotti che pongono l'accento sulla durevolezza. Nè Samsung Galaxy Tab S8 Ultra nè i migliori iPad sono dotati di certificazione IP68.

Se quanto affermato da IceUniverse dovesse trovare conferma, questo potrebbe essere un punto a favore di Galaxy Tab S9 Ultra, che non è invece presente su iPad Pro. Nonostante sembri una piccolezza, la certificazione IP68 non è affatto una cosa da poco e consentirebbe di utilizzare in sicurezza il tablet in un maggior numero di situazioni, rendendolo più flessibile.

Exclusive: Galaxy Tab S9 Ultra208.6 x 326.4 x 5.5mm Same as S8 Ultra14.6” 2960 x 1848 (WQXGA+) 11200mAh 45w 737g,IP68,8Gen2 for Galaxy,16GB LPDDR5X。April 5, 2023 See more

Più potenza, ma il resto rimane simile

Le indiscrezioni condivise da IceUniverse riguardano anche altri dettagli, che però sono meno entusiasmanti. Samsung Galaxy Tab S9 Ultra dovrebbe far uso del SoC Snapdragon 8 Gen 2, il medesimo già presente nella serie Samsung Galaxy S23. Non è una vera e propria novità, ma consentirà al nuovo tablet di usufruire di una notevole quantità di potenza in più rispetto al Galaxy Tab S8 Ultra.

Il resto delle specifiche sono in gran parte identiche a quelle del precedente modello, compreso uno schermo da 14,6 pollici e risoluzione 1848 x 2960, una batteria da 11.200 mAh con ricarica a 45 W e dimensioni di 326,4 x 208,6 x 5,5 mm, anch'esse invariate rispetto la precedente iterazione. Le voci parlano anche di 16GB di RAM, quantità analoga al modello attuale che è disponibile anche in tagli inferiori, non sappiamo tuttavia se sarà così pure per il Galaxy Tab S9 Ultra.

Un'altra reale differenza starebbe nel peso, che con 737g sarebbe maggiore di 11g rispetto a quello di Galaxy Tab S8, invece pesante 726g. Nonostante si tratti di una differenza irrisoria, è comunque qualcosa di non ideale in un dispositivo portatile, tenendo anche conto che iPad Pro 12.9 (2022) pesa solo 682 g. Ma è anche vero che la serie Ultra è tra le più pesanti in circolazione.

Ovviamente bisognerà attendere l'evento di lancio per verificare se quanto emerso troverà conferma. Ciò potrebbe avvenire a breve dato che è ormai passato un anno dal debutto di Galaxy Tab S8. Se le specifiche si riveleranno esatte, Galaxy Tab S9 Ultra potrebbe essere uno dei migliori tablet disponibili all'acquisto.