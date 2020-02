Samsung Galaxy Tab S6 Lite sarà il migliore tablet Android economico

Samsung Galaxy Tab S6 Lite sta cominciando a diventare sempre più concreto, grazie alla menzione di un database ufficiale ora possiamo dare una prima occhiata al probabile progetto, grazie a un rendering che è stato diffuso in rete. Condiviso da Android Headlines, il rendering dall'aspetto ufficiale mostra solo la parte anteriore del Tablet, completo di cornici nere e una fotocamera selfie a obiettivo singolo. Ma la cosa più interessante è la presenza del pennino S Pen.

Questo potrebbe non sembrare sorprendente poiché Samsung Galaxy Tab S6 viene già venduto con un pennino in dotazione. Tuttavia, Samsung Galaxy Tab S5e, l’altro modello di fascia media è fornito con l'accessorio aggiuntivo e il Tab S6 Lite dovrebbe essere più il successore di quel modello che il “fratello” del Tab S6, nonostante il nome possa far pensare diversamente.

La dotazione di un pennino potrebbe anche essere il motivo principale con il quale Samsung Galaxy Tab S6 Lite riuscirà a distinguersi, oltre al prezzo accessibile.

La S Pen sembra avere lo stesso design di quella fornita con il Galaxy Tab S6, che indica la probabile presenza dello slot magnetizzato per lo stilo sul retro del tablet, che serve per collegarlo al tablet e nello stesso tempo si occupa della sua ricarica.

Tuttavia, non esiste alcuna garanzia su questo punto, soprattutto perché Samsung potrebbe aver rimosso questa specifica funzione in un'ottica di riduzione dei costi.

Comunque questa immagine non ci fornisce troppe informazioni riguardo al tablet. Assomiglia molto al Galaxy Tab S6, ma le dimensioni e la risoluzione dello schermo rimangono nel momento sconosciute.

Dalle voci che hanno circolato in questi giorni abbiamo potuto farci un'idea abbastanza realistica su alcune specifiche, tuttavia, poiché Android Headlines afferma che Samsung Galaxy Tab S6 Lite sarà dotato di chipset Exynos 9611 di fascia media, 4 GB di RAM, Android 10 e 64 GB o 128 GB di spazio di archiviazione, ma la quantità disponibile per l’acquisto potrebbe variare a seconda della regione.

Il chipset e la quantità di RAM sono stati visti anche in un benchmark online, quindi sono sono probabilmente accurate, ma fino a quando non sarà ufficiale non c’è alcuna certezza che quanto riportato corrisponda perfettamente alla realtà.

Rispetto alle prestazioni di Galaxy Tab S6 che è un modello piuttosto performante poichè dotato del noto Chipset Qualcomm Snapdragon 855 presenti su moltissimi Smartphone di fascia alta, le prestazioni di questo Exynos 9611 risulterebbero essere all’incirca dimezzate. Potrebbe sembrare poco, tuttavia dovrebbe comunque essere più potente del precedente Galaxy Tab S5e, conosciuto più per gli occasionali problemi al modulo wifi piuttosto che per le sue prestazioni eccezionali.

Probabilmente non ci sarà da aspettare molto prima che Tab S6 Lite verrà annunciato ufficialmente, poiché rendering come quello presentato qui e il fatto che compaia nei database come quello che abbiamo visto di recente, diventano più comuni vicino alla data lancio, quindi se state aspettando l'uscita di un tablet Android più economico, questo potrebbe essere il modello che fa per voi.