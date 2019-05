Samsung Galaxy Note 10 potrebbe avere una variante rossa, oltre ad altri quattro colori

Mancano ancora alcuni mesi all'arrivo di Samsung Galaxy Note 10, ma stiamo iniziando ad avere le idee chiare su come sarà il prossimo phablet del colosso coreano, grazie a continue indiscrezioni e voci di corridoio. Le ultime riguardano i colori disponibili per il dispositivo.

Il Galaxy Note 9 dello scorso anno arrivò sul mercato in sei colori diversi. Stando a un'indiscrezione proveniente da MySmartPrice i colori quest'anno dovrebbero essere solo cinque.

Secondo le informazioni raccolte dal sito, il nuovo telefono di Samsung sarà disponibile nei colori nero, bianco, argento, rosso e rosa. Come possiamo notare, manca il lavanda, che è stato uno dei colori protagonisti del Galaxy Note 9.

L'account Twitter Ice Universe, specializzato nella caccia alle indiscrezioni, ha qualche informazione in più: secondo il loro staff, almeno uno dei colori disponibili avrà un effetto sfumato.

Infatti, secondo l'account "Il Galaxy Note 10 avrà un effetto sfumato per il blu e per l'argento". Riguardo al colore argento, magari si parla del colore "Silver shade" (argento sfumato, appunto) riportato in qualche indiscrezione precedente o magari si tratta di due cose diverse.

A ogni modo, pare che Samsung sia intenzionata ad offrire una vasta scelta in termini di colori per il suo prossimo smartphone. Il rosso sarebbe una novità per i Galaxy Note ed è interessante vedere come l'azienda sia aperta a sperimentare con nuovi colori.

Secondo altre voci di corridoio, il Samsung Galaxy Note 10 potrebbe arrivare in due versioni, con il modello di punta che avrà il suffisso "Pro".

Via Phone Arena