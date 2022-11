Samsung flash drive: 128 GB ultraveloci per meno di 20€. Sono pazzi?

Sappiamo che il Black Friday 2022 è ormai alle porte, ma su Amazon sono già disponibili delle offerte estremamente interessanti. Oggi la proposta è nientemeno che fantastica: una chiavetta di memoria USB 3.1 color champagne da ben 128 GB a soli (19,99€ invece di 45,59€).

(Si apre in una nuova scheda) Prestazioni eccell... Samsung Flash Drive, USB 3.1, Type-A, Velocità di Lettura Fino a 400 MB/s, 128 GB, Argento a 19,99€ (Si apre in una nuova scheda) Questa chiavetta è veloce, velocissima. Perfetta per trasferire i dati tra PC e TV, o tra PC e PC, o per portare un sacco di materiale tra casa e lavoro senza usare la rete e con la minima perdita di tempo. Controindicazioni? Si, l'offerta potrebbe finire da un momento all'altro. Affrettatevi!

Chi non ha in casa vecchie chiavette, memorie, compact flash o SD, lettori USB 2.0 e altro ancora? Chi vi scrive ha un'intera collezione di queste cose. Ma quando si tratta di fare in fretta e spostare una mole di dati notevole, il fastidio di aspettare tutte le volte decine di minuti e ricevere svariati errori (dovuti principalmente a lentezza, peraltro) è sempre dietro l'angolo. La soluzione? Questa chiavetta di memoria ultraveloce. Se spostate molti dati e non potete/volete usare la rete, è la soluzione perfetta. E visto il prezzo, non c'è nemmeno da pensarci sopra.

