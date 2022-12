Samsung, Dragon Knight G7 è il nuovo monitor per il gaming 4K

Dopo due anni di pandemia che hanno rallentato il lavoro delle software house e portato al posticipo di molti titoli importanti, il 2023 si prospetta un anno di fuoco per il gaming. Come mostrato durante i TGA (The Game Awards), andati in scena in data 8 dicembre, l’anno in arrivo sarà denso di giochi di spessore, come Baldur’s Gate 3, Armored Core IV, Final Fantasy XVI e Zelda Tears of the Kingdom.

Ma gaming vuol dire anche hardware e periferiche. Come riportato da VideoCardz, i migliori TV gaming potrebbero vedere una nuova entrata dopo che Samsung ha recentemente messo a disposizione, per il momento esclusivamente in Cina, un nuovo monitor progettato per il gaming a 4K con una frequenza di aggiornamento di 144Hz.

(Image credit: Samsung)

Dragon Knight G7, questo il nome del nuovo schermo dell’azienda coreana, è un monitor da 32’’ che supporta diverse applicazioni per lo streaming e il cloud gaming, così come l’input da PC e console. Le porte HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4 assicurano prestazioni fluide con risoluzione 4K e 144HZ di frequenza di aggiornamento.

La fluidità è garantita dall’inclusione del FreeSync Premium Pro, che rileva quando i fotogrammi del gioco scendono al di sotto della frequenza di aggiornamento minima del monitor e riproduce alcuni di essi più volte per evitare fenomeni di stuttering (brevi momenti in cui il gioco si blocca o scatta perché i fotogrammi non vengono prodotti con la stessa frequenza).

Attualmente, il monitor Samsung Dragon Knight G7 è disponibile in preordine a 4999 RMB (Renminbi cinese), circa 676 euro.