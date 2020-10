RTX 3080 Ti potrebbe arrivare presto

Parlando delle schede Ampere di recente presentazione, sappiamo che tra RTX 3080 e RTX 3090 il divario in termini di prestazioni non è esagerato: le prove effettuate finora da chi è già entrato in possesso di entrambi i modelli parlano infatti di un gap prestazionale tra le due GPU misurabile tra il 10 e il 15 % in 4K, a seconda del titolo giocato.

Nonostante ciò, Kopite7kimi, un leaker noto per aver rivelato importanti dettagli sulla serie GeForce RTX Ampere con mesi di anticipo, segnala ora lo SKU (numero di stock) di una nuova scheda che si andrebbe a posizionare tra GeForce RTX 3080 e RTX 3090.

La presunta scheda grafica avrebbe presumibilmente 9984 core CUDA, 1280 in più rispetto all’attuale RTX 3080. Kopite riferisce che il codice di GPU montata sul nuovo modello potrebbe essere GA102-250. Anche la configurazione della memoria potrebbe cambiare, dato che si parla di un bus di 384 bit, rispetto a quello di 320 bit della RTX 3080. Un bus più ampio farebbe presumere che la scheda verrà dotata di una maggiore quantità di RAM, probabilmente 12 GB o addirittura 24 GB come la RTX 3090, ma è solamente un'ipotesi che al momento non è confermata.

Modelli Ampere, fine ottobre 2020 Modello GPU CUDA Core RAM RTX 3090 24 GB 8nm GA102-300 10496 24GB GDDR6X 384 bit presunta RTX 3080 Ti 8nm GA102-250 9984 12 GB GDDR6X 384 bit RTX 3080 10GB 8nm GA102-200 8704 10GB GDDR6X 320 bit presunta RTX 3070 Ti 8nm GA102-150 7424 10GB GDDR6X 320 bit RTX 3070 8GB 8nm GA104-300 5888 8GB GDDR6 256 bit RTX 3060 Ti 8GB 8nm GA104-200 4864 8GB GDDR6 256 bit

Un’ulteriore ipotesi, anche qui non confermata, parla del rilascio da parte di Nvidia di un modello con codice GA102-150 dotato di 7424 core CUDA, che potrebbe essere la futura RTX 3070 Ti. Detto ciò, abbiamo già parlato della cancellazione della versione da 20 GB della RTX 3080 e della RTX 3070 da 16 GB. I due modelli segnalati da Kopite potrebbero pertanto prendere il loro posto ma con specifiche migliorate.

Prima del lancio di Ampere giravano molte voci relative alle schede di prossima uscita, ma molte di esse non si sono rivelate corrette. Alcune di queste tuttavia contenevano informazioni confermate successivamente come parzialmente veritiere. Oltre a questo, sono state diverse le schede “Engineering Sample” ad avere alimentato voci, poi smentite dopo il lancio ufficiale. In ogni caso, ciò che traspare da tali voci e indiscrezioni è che Nvidia non è rimasta con le mani in mano dopo il lancio di Ampere, ma sta già preparando l’artiglieria pesante in attesa delle nuove schede RDNA 2 di AMD.

