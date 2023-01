Robot aspirapolvere, conviene davvero?

Robot aspirapolvere, ne vale la pena? Abbiamo la fortuna di recensire alcuni dei migliori robot aspirapolvere qui a TechRadar, e ogni modello è un caso a sè. Ogni aspirapolvere robot che ci passa per le mani per essere recensito si comporta e affronta le pulizie diversamente.

Un robot aspirapolvere esegue un'aspirazione automatica dei pavimenti della casa, impostata su richiesta. Alcuni robot aspirapolvere si svuotano e si puliscono da soli, senza che voi dobbiate fare nulla, a parte spianargli la strada perché non sono in grado di riordinare al posto vostro (almeno per ora).

Alcuni sono più complicati da utilizzare di altri, dall'installazione alla manutenzione. A volte ne vale la pena, altre volte no. Spesso la qualità è proporzionale al prezzo: i robot aspirapolvere più economici tendono a fare fatica nel passare dai tappeti alle superfici dure, ed è più probabile che si perdano in giro per casa perché la loro mappatura non è precisa.

(Image credit: Future / Jennifer Oksien)

Per scoprire di cosa è capace un aspirapolvere robot basta guardare le specifiche tecniche. Personalmente, preferiamo robot aspirapolvere adatti alla pulizia a zone, in grado di svuotarsi e pulirsi da soli. Naturalmente, tutte queste funzioni hanno un costo.

Prendiamo come esempio il DreameBot L10S Ultra. A prima vista ci hanno colpito la grande stazione di svuotamento e i serbatoi d'acqua integrati, infatti gli aspirapolvere di questo marchio sono conosciuti per essere voluminosi e pesanti. Tuttavia, la configurazione e l'associazione con l'app sono state semplici e veloci.

Usarlo è davvero un sogno. Appena messo in funzione, è riuscito contemporaneamente a mappare la casa, aspirare e lavare per terra, tornando alla base senza perdersi senza una mappatura preliminare.

Con un prezzo di 1.099€ su Amazon, questo aspirapolvere robot è sicuramente molto costoso. Un buon punto di riferimento per essere (quasi) sicuri di aver acquistato un buon aspirapolvere robot con funzioni effettivamente utili sarebbe quello di spendere almeno 500€.

Tra le caratteristiche da tenere d'occhio ci sono sicuramente la compatibilità con i tappeti (e le diverse modalità di aspirazione e lavaggio automatiche in base alla superficie), il ritorno autonomo alla base e una mappatura precisa. Se il vostro aspirapolvere robot ha tutte queste caratteristiche, allora ne vale la pena e può sostituire un classico aspirapolvere o aspirapolvere senza fili.