Realme XT Pro? Spunta un misterioso smartphone con Snapdragon 730G

A quanto pare, su internet sono comparse le caratteristiche del Realme XT Pro. La fonte è un benchmark in cui appare la scheda tecnica. Si menzionano il SOC Snapdragon 730G e il nuovo comparto fotografico con quattro fotocamere di cui una da 64 MP.

Realme sta proprio spingendo sull'acceleratore, visto il numero di dispositivi che sta presentando. Oltre ai Realme 5 e 5 Pro, presentati ad agosto, adesso si parla di Realme XT e Realme Q sarà presentato a settembre. Adesso, a quanto pare, la già numerosa famiglia di smartphone Realme si allargherà con un altro arrivo, come suggerito da un elenco di specifiche trapelato.

Realme XT Pro? Realme X Pro?

(Image credit: Weibo)

Proprio come i dispositivi di cui sopra, anche il presunto Realme XT Pro avrà un comparto fotografico con obiettivo da 64 MP e quattro fotocamere complessive. Più nel dettaglio, la fotocamera principale avrà 64 MP con apertura f/1.8, che avrà a bordo il sensore d'immagine Samsung ISOCELL Bright GW1, un obiettivo ultragrandangolare da 8MP con un campo visivo di 119 gradi una lente macro da 2 MP e un sensore per la profondità da 2 MP. La fotocamera frontale avrà 32 MP.

A livello di fotocamere, comunque, stiamo praticamente parlando della stessa configurazione del Realme XT. La vera differenza di questo nuovo Realme, invece, sta nel processore. infatti questo smartphone potrà fare affidamento sul Qualcomm Snapdragon 730G, simile al Redmi K20. Si tratta del processore Snapdragon di fascia media più potente, soltanto Snapdragon 845 e 855 offrono prestazioni migliori. Secondo le indiscrezioni, il dispositivo avrà 8 GB di RAM e archiviazione di tipo UFS 2.1.

(Image credit: Realme)

Le altre specifiche tecniche lo rendono un prodotto simile a Realme XT, tra cui il display AMOLED Full HD+ da 6,4 pollici con sensore per le impronte integrato. La batteria sarà di 4000 mAh con supporto per ricarica rapida di tipo WOOC a 30 W, un passo avanti rispetto ai 20 W che solitamente vediamo nei dispositivi Realme.

Non si sa ancora se la fotocamera frontale sarà a comparsa, come abbiamo visto nel Realme X o se invece si opterà per una soluzione a goccia come nel caso di Realme XT. Comunque, al di là di questi dettagli, se confermato, questo smartphone sarà il dispositivo top di gamma di Realme e dovremmo saperne di più nelle prossime settimane, vi terremo aggiornati.