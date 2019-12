Realme Buds Air, ricarica wireless tra le caratteristiche

La prossima settimana Realme rilascerà i Realme Buds Air, i nuovi auricolari true wireless che, a quanto pare, supporteranno la ricarica wireless.

Durante la presentazione del Realme X2 Pro, l’azienda ha anticipato l’esistenza di un nuovo modello di auricolari true wireless che sarebbero stati svelati a dicembre. Si tratta infatti dei Realme Buds Air, che il 17 Dicembre verranno messi in commercio insieme al Realme X2.

Non sono molte le informazioni attualmente disponibili in merito ai Realme Buds Air, ma quello che sappiamo per certo è che saranno esteticamente simili agli Apple AirPods e alla loro stazione di ricarica. Saranno disponibili in diverse colorazioni tra cui nero, bianco e giallo. Saranno dotati di altoparlanti interni da 12mm e offriranno connettività multimediale con tutti i dispositivi Realme.

(Image credit: GSMArena)

GSMArena riporta che i realme Buds Air supporteranno la ricarica wireless senza il bisogno di una custodia particolare (come gli AirPods Pro). La ricarica con cavo avverrà invece tramite protocollo USB Type-C.

Realme attualmente non vende alcun caricatore wireless o smartphone con ricarica wireless. Le cose potrebbero cambiare dopo l’uscita dei Buds Air, che potrebbero innescare la creazione di un ecosistema di prodotti. La ricarica wireless è stata finora una caratteristica costosa e peculiare di alcuni prodotti di fascia alta. Questa nuova release di Realme potrebbe cambiare le carte in tavola.

I Realme Buds Air verranno svelati il 17 Dicembre, con un prezzo che probabilmente si aggirerà ai 65€ (considerando il cambio), mentre il prezzo ufficiale per gli utenti europei non è ancora stato reso noto.