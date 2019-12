OnePlus sta lavorando su auricolari true wireless che faranno competizione con gli AirPods

OnePlus potrebbe avere in cantiere il primo modello di auricolari true wireless che farà competizione agli Apple AirPods, ai Samsung Galaxy Buds e ai Realme Buds Air, prossimi all’uscita. Questa indiscrezione arriva dal profilo Twitter di Max J., conosciuto per riportare leaks di Samsung.

Il tweet in questione è accompagnato da un’immagine che dice “Listen without cords in your way” (Ascolta senza l’impiccio dei cavi), la frase è affiancata dalle parole "Relax", "Workout", "Call" e "Learn" (rilassati, allenati, chiama e impara). Oltre a quest’immagine, che non non include niente oltre ad alcune parole su uno sfondo bianco, non abbiamo attualmente alcuna informazione in merito alla realizzazione da parte di OnePlus di un modello di auricolari true wireless.

Detto questo, non è per niente sorprendente vedere che stiano circolando rumor in merito a un possibile nuovo modello di OnePlus Bullets true wireless, dato che questo è senz’altro il prossimo step che l’azienda intraprenderá, per quanto riguarda il comparto audio. Al momento ci sono i Bullets Wireless 2, annunciati quest’anno, che costituiscono un accessorio affidabile per gli smartphone OnePlus. Pensiamo quindi che la realizzazione di un successore true wireless non sarebbe una cosa troppo ambiziosa.

Cosa aspettarsi?

Gli auricolari wireless OnePlus utilizzano gommini di silicone con una finitura esterna metallica, ci aspettiamo quindi che l’azienda mantenga questa parte del design. Non si sa ancora se verrà introdotto un sistema di cancellazione del rumore ambientale.

Il prezzo degli auricolari true wireless sarà soggetto alla tipologia di funzioni e caratteristiche disponibili. Attualmente i Bullets Wireless 2 sono disponibili a €69 (prezzo di listino ufficiale), quindi possiamo supporre che il modello true wireless avrà un prezzo superiore.

Parlando di smartphone, invece, c’è da dire che potremmo essere vicini alla presentazione di una nuova serie di smartphone, da parte di OnePlus, appartenenti alla fascia media. Alcuni render digitali di un ipotetico OnePlus 8 Lite sono infatti comparsi in rete alcuni giorni fa. Le aspettative sono che OnePlus riveli la nuova serie nella prima metà del 2020, nuove informazioni saranno comunque disponibili con l’avvicinamento dell’annuncio ufficiale.