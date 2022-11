Questo monitor gaming vi stupirà (e non solo per il prezzo)

Se cercate un buon monitor gaming, sicuramente sarete preparati a spendere una certa cifra. D'altronde, si tratta di prodotti specialistici con delle tecnologie all'avanguardia, pensate per farvi giocare in modo fluido e con una resa visiva brillante e ricca di colore.

Con il Black Friday, però, arrivano delle ottime occasioni, anche nell'ambito dei monitor gaming e quello che vi proponiamo oggi sarà in grado di stupirvi e non solo per il prezzo.

Xiaomi ci ha abituati a una politica dei prezzi alquanto aggressiva, e nel tempo ha introdotto tutta una serie di gadget tecnologici molti interessanti, fra cui questo monitor da gaming, che in occasione dei saldi del Black Friday costa meno di €300. Notevole!

L'azienda ha preparato una propria iniziativa in occasione della Black Week, con sconti importanti sui propri prodotti, scoprite subito il Black Friday Xiaomi (Si apre in una nuova scheda)!

(Si apre in una nuova scheda) HUAWEI MateView GT: €399 €277 (Si apre in una nuova scheda) Un monitor gaming della Xiaomi a meno di 300 euro? Sì, e con delle specifiche niente male: schermo curvo da 27", con refresh rate da 165 Hz, risoluzione 2K, gamma cromatica P3 e tecnologie HDR e FreeSync.



Un monitor gaming Xiaomi: ne vale la pena?

Xiaomi è nota per produrre gadget tecnologici di qualità a prezzi contenuti. In passato, aveva già proposto dei monitor con risultati altalenanti.

Ma in questo caso, possiamo dire che il MateView GT si difende benissimo nel panorama dei monitor gaming. E non solo, grazie alla resa cromatica P3 di livello cinematografico, anche i professionisti della creatività potranno godere di questo monitor per le loro attività lavorative.

Un monitor gaming a meno di €300 sembra un miraggio, ma Xiaomi MateView GT riesce a centrare il bersaglio, grazie al refresh rate da 165 Hz, lo schermo curvo e la risoluzione 2K.

Godetevi la tecnologia ad alto contrasto HDR10 con rapporto di 4000:1 e fino a 350 nit di luminosità.

A questo prezzo, difficilmente troverete un prodotto più competitivo.