Questo clone di MacBook Air ha Windows 10 Pro ma è realmente economico

KUU Kbook Pro laptop - €172,14 da Gearbest Kbook KUU è un clone cinese di Macbook Air e viene venduto su Gearbest ad una cifra davvero interessante. Adesso viene fornito con 8 GB di RAM, ma il prezzo rimane sempre molto conveniente. Il suo processore è piuttosto debole per gli standard odierni, ma è sufficiente per la navigazione e le attività di base. Inoltre, sono presenti un SSD da 256 GB e Windows 10 Pro, e ciò lo rende davvero un ottimo affare anche per gli utenti aziendali, magari come secondo computer, in aggiunta al desktop di ordinanza.Vedi offerta

Dal punto di vista del design, assomiglia molto ai vecchi Apple MacBook Pro, ma con un numero maggiore di porte: tre USB, una HDMI, uno slot per schede, una porta Ethernet e un connettore audio. Nel dettaglio, la configurazione include il processore Intel Celeron N3450, che è piuttosto lento ma pur sempre ben due volte più veloce della CPU Intel Atom x5-Z8350 che veniva utilizzata fino a non molto tempo fa su questo tipo di prodotti.

La versione di Celeron installata sul Kbook è una CPU quad core con quattro thread e 2MB di cache. Ben 1 GB di Memoria degli 8 disponibili viene occupato dalla RAM dedicata alla grafica e non sarà utilizzabile come memoria di sistema. Il resto delle specifiche vede la presenza di 8 GB di RAM, un SSD M2.SATA da 128/256 GB, display Full HD da 14,1 pollici, Wi-Fi 802.11n e Windows 10 Pro. Siamo in dubbio sul fatto che la batteria possa durare otto ore, vista la sua capacità di soli 30 Wh, ma è plausibile si possa aggiungere un SSD SATA alla configurazione.

KUU Kbook Pro costa €216,25 o €272,48, rispettivamente per la versione da 128GB e 256GB. Il prodotto può essere consegnato dalla Cina oppure dalla Spagna, ma il prezzo non cambia. Tuttavia ancora per 6 ore da questo momento, la versione da 256GB viene venduta per soli 172,14 Euro in vendita flash con spedizione dalla Spagna, un affare da non perdere assolutamente. Ricordiamo che ai clienti internazionali potrebbero essere applicati costi aggiuntivi dalla dogana, anche se ciò non dovrebbe accadere se il materiale arriva da un paese europeo, come la Spagna.