Queste cuffie Sony sono ottime e ancora in sconto, perfette per un regalo

Ci siamo lasciati alle spalle la settimana del Black Friday e del Cyber Monday, ma continuiamo a trovare degli ottimi prodotti in offerta, come queste cuffie Sony.

D'altronde, manca sempre meno a Natale e molti di voi staranno ancora cercando dei bei regali da fare alle persone care o magari per farvi una coccola. Ogni tanto, ci vuole!

E Amazon, nonostante siano finiti ufficialmente gli sconti promozionali dei giorni scorsi, continua a proporre delle offerte molto interessanti, come queste cuffie Bluetooth, oggi quasi a metà prezzo.

(Si apre in una nuova scheda) Sony WH-CH710N a €150 €86 (Si apre in una nuova scheda) Cuffie Bluetooth con cancellazione del rumore attivo, dall'audio ricco e un'autonomia di ben 35 ore. Con uno sconto del 44%, queste ottime cuffie Sony diventano fra le più convenienti fra i prodotti di questa fascia con ANC. E la ricarica rapida vi permette di usare le cuffie per un'ora con 10 minuti di ricarica! Disponibili anche in bianco (Si apre in una nuova scheda).

Perché vale la pena acquistare le Sony WH-CH710N?

Con lo sconto di oggi, pagate le Sony WH-CH710N meno di €90 euro. Per un paio di cuffie Bluetooth con cancellazione del rumore attiva, si tratta di un ottimo affare.

La qualità audio è molto buona, e l'autonomia di 35 ore significa che potrete godervi la musica molto a lungo fra una ricarica e l'altra. Inoltre, con 10 minuti di connessione alla rete elettrica, avrete un'ora a disposizione per continuare ad ascoltare i vostri brani o podcast preferiti.

Di solito, prodotti di questo tipo costano molto di più, quindi l'offerta è davvero valida. Inoltre, potrebbe essere un'ottima idea regalo di Natale, per chi di voi sta facendo shopping in anticipo per evitare la ressa dell'ultimo minuto.