Questa tastiera meccanica Logitech è perfetta per i gamer più esigenti

Logitech G910 Orion Spectrum a soli 128 euro su Amazon La tastiera da gaming Logitech G910 Orion Spectrum è in vendita su Amazon con uno sconto del 39%; è una periferica di fascia alta pensata per gli utenti più esigenti, nonché streamer e pro player. È robusta, stabile e performante. Logitech ha inserito gli switch Romer-G che, a suo dire, sono più veloci del 25% rispetto ai famosi Cherry MX; restituiscono un ottimo feedback e tornano molto utili nel gaming. Non è nemmeno rumorosa come le tipiche tastiere meccaniche, inoltre è ampiamente personalizzabile: si possono impostare macro (sono disponibili anche 5 tasti dedicati) e regolare la retroilluminazione a piacimento grazie all'eccellente software Logitech.

Logitech G910 Orion Spectrum assicura un'esperienza utente da top di gamma, ma lo fa a un prezzo ben inferiore rispetto a quello di una ASUS ROG Strix Flare (Amazon) o di una Steelseries Apex Pro (Amazon).

Con il software Logitech potrete personalizzare accuratamente la retroilluminazione dei tasti: stabilire profili a seconda del gioco in esecuzione, il colore di di ogni singolo tasto o avviare effetti a luce fissa, pulsata, a pressione, ecc.

In altre parole la funzionalità della tastiera è da top di gamma, tuttavia ci sono alcuni nei, come il fatto che la tastiera sia costruita interamente in plastica. Non fraintendeteci, la qualità costruttiva e le finiture sono ottime, ma è un peccato che l'azienda non abbia optato per l'alluminio.

In definitiva, se cercate una tastiera di fascia alta a un buon prezzo, Logitech G910 Orion Spectrum è il modello che stavate aspettando.

Altre tastiera da tenere in considerazione

Asus ROG Strix Scope

Asus ROG Strix Scope è disponibile su Amazon a 133 euro (sconto del 17%); è una tastiera di fascia alta progettata per gli FPS, infatti il tasto Ctrl è stato allungato a danno di quello Windows ed è ora facilmente raggiungibile.

A bordo troviamo gli switch Cherry MX Red che sono ideali per i gamer, data la breve corsa necessaria per raggiungere il punto d'attuazione: la parola d'ordine è "velocità". Nella confezione, sono inclusi anche dei bei tasti chiari per il tipico quartetto W, A, S e D. Non manca infine la retroilluminazione personalizzabile.

Logitech G512 SE

Logitech G512 SE è in vendita su Amazon a 115 euro. È una tastiera meccanica RGB molto interessante. Il corpo è in allumino, mentre il design è sobrio ed elegante, tuttavia non manca la retroilluminazione RGB (personalizzabile dall'apposito software). Gli switch meccanici sono i collaudati e amati GX Blue. Mancano il poggiapolsi e i comandi secondari, ma la qualità generale è molto alta.

Razer Ornata Chroma

Razer Ornata Chroma è in vendita su Amazon a 95 euro (sconto del 14%); si tratta di una periferica da gaming ibrida, che mira a coniugare i migliori tratti delle tastiere meccaniche e a membrana.

Il feedback è quello della tipica tastiera a membrana, tuttavia la corsa del tasto è molto breve in modo da aumentare la velocità di battitura, mentre il suono è quello di un modello meccanico.

Razer Ornata Chroma presenta un comodo poggiapolsi in pelle rimovibile e, tramite il software Chroma RGB, è possibile personalizzare la retroilluminazione a piacimento. Non manca infine la funzione anti-ghosting.