QNAP presenta il nuovo switch QSW-M2106PR-2S2T ad altezza ridotta

QNAP ha presentato oggi il nuovo switch PoE con montaggio a rack ad altezza ridotta QSW-M2106PR-2S2T (Si apre in una nuova scheda). Grazie al supporto di 2,5GbE, 10GbE e 90 watt PoE++, il QSW-M2106PR-2S2T è in grado di venire in contro alle esigenze più spinte per quanto riguarda le più recenti connessioni Wi-Fi 6/ Wi-Fi 6E/ Wi-Fi 7 ad altissima velocità.

Si tratta senza dubbio di un aggiornamento interessate per la rete negli studi professionali e presso le Piccole e Media Imprese, qualcosa di ideale da associare ai NAS , per ottenere una rete moderna e ad alta velocità.

(Image credit: QNAP)

Il QSW-M2106PR-2S2T dispone di due porte in fibra 10GbE SFP+, due porte PoE 10GbE 802.3bt da 90 watt e sei porte PoE 2,5GbE 802.3bt da 90 watt (dieci porte in totale). È compatibile con le tecnologie 10GbE, 2,5GbE e Multi-Gigabit NBASE-T, garantendo velocità di rete più elevate con i cavi Cat 5e per le porte 2,5GbE RJ45 e cavi Cat 6a (o superiori) per le porte 10GbE RJ45. Le porte 10GbE supportano cinque velocità (10Gbps, 5Gbps, 2,5Gbps, 1Gbps e 100Mbps).

Il QSW-M2106PR-2S2T utilizza il sistema operatio QSS (QNAP Switch System), oltre a disporre di funzioni di gestione PoE intelligenti (tra cui la programmazione, la prioritizzazione dell'alimentazione e l'attivazione/disattivazione dell'alimentazione), che consentono al personale IT di controllare in modo efficiente i dispositivi alimentati tramite un’ interfaccia web facile da usare.