QNAP presenta Hybrid Backup Center (Beta), una piattaforma cloud che semplifica il backup multi-sito

QNAP ha lanciato la versione Beta di Hybrid Backup Center, una piattaforma SaaS progettata per semplificare la gestione centralizzata dei backup su più NAS QNAP dislocati in diverse sedi. Grazie a un'interfaccia intuitiva, Hybrid Backup Center permette alle aziende di orchestrare in modo efficiente i task di Hybrid Backup Sync, rendendo la gestione di backup complessi più accessibile e organizzata.

La soluzione risponde alle esigenze di organizzazioni con infrastrutture distribuite, offrendo un controllo centralizzato che riduce il carico di lavoro dell'IT e migliora la sicurezza e l'affidabilità dei dati. L'implementazione della strategia di backup 3-2-1 viene facilitata, eliminando la necessità di operazioni manuali o gestioni frammentarie.

Amol Narkhede, responsabile della BU SaaS Backup e Data Management di QNAP, ha sottolineato i vantaggi: "Hybrid Backup Center elimina la complessità della gestione di backup su più siti, ottimizzando i flussi di lavoro e riducendo significativamente la necessità di interventi manuali. Questo consente alle aziende di concentrarsi sul proprio core business, con la certezza che i dati siano gestiti in modo sicuro ed efficiente."

Caratteristiche principali di Hybrid Backup Center

Gestione centralizzata: Con Hybrid Backup Center, puoi gestire in modo centralizzato i job di backup e sincronizzazione tra più NAS QNAP, sia per configurazioni 1-a-N che N-a-1. La pianificazione delle attività è semplificata e il ripristino dei dati avviene con estrema facilità.

Monitoraggio in tempo reale: Monitora lo stato dei job di backup e ripristino in tempo reale su tutti i NAS QNAP e sulle destinazioni supportate. I log dettagliati delle attività di backup sono disponibili direttamente nella dashboard, per un controllo sempre aggiornato.

Compatibilità estesa: Il sistema supporta il backup, il ripristino e la sincronizzazione dei dati sia con lo storage locale che con servizi cloud e file server. Tra le opzioni compatibili rientrano il myQNAPcloud Storage e protocolli come RTRR, Rsync, FTP e CIFS/SMB, offrendo massima flessibilità.

Widget di topologia intuitivo: Visualizza l’intera infrastruttura di backup con una mappa dinamica e facile da leggere. Questa vista topologica fornisce una panoramica chiara di tutti i dispositivi NAS connessi, delle destinazioni di backup e dello stato dei job, migliorando l’efficienza operativa e semplificando la gestione.

Versioning e retention: Proteggi i dati con il supporto per versioni di backup configurabili in base al numero o alla durata. Questa funzionalità garantisce una protezione continua e personalizzabile dei dati, riducendo il rischio di perdite.

Per sapere di più su Hybrid Backup Center e candidarsi per il programma di Beta Test, potete consultare il sito.