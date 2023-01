PS5, trovarne una presto non sarà più un problema

La carenza di PlayStation 5 è finalmente terminata, lo dice la stessa Sony: "Tutti coloro che desiderano una PS5 dovrebbero poter più facilmente una console presso i rivenditori di tutto il mondo, a partire da questo momento", ha dichiarato Jim Ryan, capo della sezione gaming dell'azienda, durante la presentazione al CES (Si apre in una nuova scheda). Sony ha anche annunciato di aver venduto circa 30 milioni di console, ovvero circa 5 milioni in più rispetto a novembre, l'ultima volta che ha reso noti i numeri delle vendite.

Arrivare a questo punto non è stato nè breve nè facile: PS5 è uscita nel novembre 2020 e solo nell'agosto 2022 è diventata un po' più semplice da acquistare. Finora, per ottenerla bisognava essere molto fortunati o alternativamente disposti a pagare i rivenditori privati molto di più del prezzo di listino della console.

Durante la presentazione al CES Ryan ha ringraziato i fan di PlayStation per la loro pazienza nel momento in cui l'azienda ha "gestito una domanda senza precedenti in mezzo alle sfide poste dagli eventi globali degli ultimi due anni".

Al momento in cui scriviamo, presso i principali rivenditori online la console risulta ancora esaurita, ma se dobbiamo fidarci delle affermazioni di Jim Ryan l'attesa sarà presto finita.

Speriamo che Sony riesca ad evitare gli stessi problemi di disponibilità quando a febbraio uscirà l'headset PlayStation VR2.