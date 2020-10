PS5, le dimensioni vengono svelate da una foto

Una nuova presunta immagine della PS5 , in circolazione da qualche giorno, aiuterebbe meglio a capire le reali dimensioni della console. Se la foto fosse vera, e questo è il dubbio principale, ci mostrerebbe cosa aspettarci, in linea di massima, dalle dimensioni di PS5. Quasi certamente la foto proviene da una delle fabbriche di Sony e mostra un uomo che tiene in mano la console.

La foto ha dato vita a diverse discussioni su Discord, prima di essere ampiamente condivisa sul forum di Resetera . Non si sa bene chi abbia scattato la foto, nè dove sia stata fatta.

We could be looking at the first PS5 console fresh from the factory #PS5 pic.twitter.com/7zkJEkdhR6June 19, 2020