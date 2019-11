Problemi con iOS 13: come risolvere quelli di iOS13.1.2

iOS 13 ha inserito diverse nuove funzioni che in molti attendevano. Ma insieme al Dark Mode e ad altri miglioramenti si sono palesati diversi problemi più o meno importanti. Alcuni sono particolarmente fastidiosi, per cui se avete notato problemi è probabile che si tratti proprio di questo.

Cercheremo di elencare questi problemi insieme alle soluzioni disponibili. A volte si tratta di problemi minimi che verranno risolti al prossimo aggiornamento. Altre volte invece si tratta di bug seri che richiedono una correzione immediata.

A causa di diversi bug iOS 13.1 è stato lanciato solo una settimana dopo la presentazione di iOS 13, per questo vi raccomandiamo di controllare di averlo già installato sul vostro sistema. Per farlo basta andare nelle Impostazioni e quindi su Generali/Aggiornamento.

Se il vostro problema non appare tra quelli elencati continuate a seguirci e magari troverete una soluzione.

Mail si comporta male

Uno dei primi bug che Apple ha cercato di sistemare con iOS 13.1 riguardava proprio l'app Mail. I problemi erano molteplici e riguardavano sia chi spediva che chi riceveva. L'aggiornamento a 13.1 dovrebbe averli risolti.

Se continuate ada vere problemi vi consigliamo di controllare i vostri dati da Impostazioni/Account di Mail.

Promemoria che non si sincronizzano

Tra i punti di forza di iOS 13 ci sono i Promemoria che si dovrebbero sincronizzare tra i vari dispositivi. Ci sono però state molte segnalazioni di malfunzionamento soprattutto per la sincronizzazione. La maggior parte di questi dovrebbe essere sistemata con il prossimo aggiornamento iOS 13.1.2, altri potrebbero essere più fastidiosi.

Apple è ben consapevole di questi problemi al punto da avere compilato una checklist che permette di identificare il problema. Prima di tutto ci verrà richiesto di controllare che tutti i dispositivi siano aggiornati, inoltre che la data sia identica su tutti e che siano tutti collegati alla stessa iCloud. Siccome i promemoria aggiornati non sono compatibili con le versioni precedenti di iOS e macOS, non è possibile condividerli con utenti che non abbiano aggiornato il loro sistema. Ricordiamo di controllare di essere sullo stesso iCloud e sullo stesso fuso orario!

Problemi con tastiere di terze parti

iOS 13 ha fatto emergere alcuni seri problemi con le tastiere virtuali non Apple che spesso si disattivano e ripristinano quella QuickType in automatico. Apple ha ammesso il problema e ha garantito una soluzione al più presto.

iPhone non in grado di ripristinare un backup

Un problema serio risolto con iOS 13.1.1riguardava il ripristino di iPhone da un backup.La procedura con iCloud Backup non terminava praticamente mai. Anche in questo caso l'aggiornamento avrebbe dovuto risolvere i problemi.