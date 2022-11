Prendete subito questa webcam prima che sia troppo tardi

La settimana del Black Friday è ufficialmente iniziata e tutti gli store stanno proponendo i loro sconti. Fra questi naturalmente c'è il Black Friday Amazon, con sconti e offerte su una vastissima gamma di prodotti.

E se stavate cercando una delle migliori webcam attualmente sul mercato, fareste bene a non perdere questa occasione!

Amazon, infatti, propone uno sconto del 36% su una webcam davvero moderna e funzionale, capace di soddisfare appieno tutte le vostre esigenze di trasmissione e registrazione.

Ecco l'offerta Amazon del Black Friday!

(Si apre in una nuova scheda) Razer Kiyo: €109,99 €69,99 (Si apre in una nuova scheda) Razer Kiyo è un'eccellente webcam che consente di registrare in 1080p a 30 fps con tantissimi dettagli, grazie alla luce ad anello incorporata. A oggi, è una delle migliori webcam in assoluto, a questo prezzo poi è imperdibile!

Perché vale la pena scegliere Razer Kiyo?

Esistono diverse webcam sul mercato, ognuna con caratteristiche diverse.

E nella scelta. dobbiamo valutare a cosa ci servirà la webcam: nel caso di questa Razer Kiyo, la trasmissione a 1080p e 30 fps è ottima in qualsiasi contesto, dalle videoconferenze (dove di solito il segnale è limitato a 720p per motivi di banda) alla registrazione di contenuti.

Razer Kiyo, infatti, è più che sufficiente per realizzare video di qualità in Full HD, e la luce integrata vi aiuterà a gestire al meglio le riprese, senza dover investire in una ring light extra.

In questa fascia, difficilmente troverete di meglio!