Pokémon Spada e Scudo, arrivano i DLC a pagamento

Nel 2020, i due giochi Pokémon Spada e Pokémon Scudo riceveranno un pass di espansione e, per la prima volta nella storia della serie, vedremo l’introduzione di contenuti aggiuntivi.

Durante l’ultimo evento Pokémon Direct, la software house giapponese Game Freak ha annunciato che, nel corso di quest’anno, i nuovi giochi di Pokémon riceveranno un pass di espansione che garantirà ai giocatori l’accesso a due pacchetti di contenuti aggiuntivi: “Le Terre Innevate della Corona” e “L’Isola Solitaria dell’Armatura”.

“Le Terre Innevate della Corona” è atteso per giugno 2020, mentre “L’Isola Solitaria dell’Armatura” dovrebbe essere lanciata nel corso della stagione autunnale (quindi tra settembre e novembre di quest’anno).

L’Isola Solitaria dell’Armatura

Il primo DLC, “L’Isola Solitaria dell’Armatura”, uscirà a giugno 2020 e introdurrà molti personaggi inediti e nuovi Pokémon da provare. Di fatto, entrambe le espansioni consentiranno un’aggiunta in Spada e Scudo di oltre 200 Pokémon (i fan più nostalgici avranno un tuffo al cuore poiché saranno inclusi alcuni mitici compagni di viaggio delle generazioni precedenti), seppur con alcune differenze tra i due titoli.

Game Freak ha annunciato che, grazie a questo DLC, avrete l’opportunità di conoscere un nuovo mentore, chiamato Mustard, e diversi rivali inediti da sfidare. Inoltre, potrete imbattervi in un nuovo Pokémon di tipo lotta, Kubfu, la cui evoluzione, Urshifu, vi offrirà la possibilità di scegliere tra due stili di combattimento differenti: “singolcolpo” o “pluricolpo”. “L’Isola Solitaria dell’Armatura” aggiungerà anche varie personalizzazioni al vostro personaggio e alla vostra bicicletta.

Se ciò non bastasse, potrete anche esplorare zone nascoste della regione di Galar e partecipare a competizioni online.

Le Terre Innevate della Corona

“Le Terre Innevate della Corona” sarà un DLC a tema invernale e verrà lanciato tra settembre e novembre 2020. Questa espansione porterà al limite il concetto di esplorazione, introducendo personaggi e Pokémon mai visti prima.

Stavolta, potremo incontrare Calyrex, un Pokémon leggendario di tipo psico/erba, attorno a cui ruoterà gran parte della narrazione. Avrete anche l’opportunità di visitare diverse tane in cui potervi imbattere in Pokémon leggendari sia di ieri che di oggi (alcuni anche in formato dynamax).

Inoltre, “Le Terre Innevate della Corona” introdurrà una nuova modalità di gioco cooperativa e novità riguardanti l’abbigliamento del vostro personaggio. Infine, saranno disponibili delle sfide per completare entrambi i DLC.

Maggiori dettagli sul pass di espansione

L’Expansion Pass di Pokémon Spada e Scudo garantirà ai giocatori l’accesso a entrambi i DLC, tuttavia ciascuno dei due titoli avrà il proprio pass di espansione.

Non perderete i vostri salvataggi e potrete continuare la storia dal punto in cui l’avrete lasciata prima di installare i contenuti aggiuntivi.

Un'ulteriore buona notizia consiste nella possibilità di poter scambiare i vostri Pokémon anche con i giocatori che non avranno acquistato i DLC. Attraverso Pokémon Home, che verrà lanciato a febbraio 2020, sarete in grado di importare su Spada e Scudo i Pokémon appartenenti alle vecchie generazioni, a patto che questi compaiano nel Pokédex del DLC (o della versione base del videogioco).

Il pass di espansione di Pokémon Spada e Scudo è disponibile in preordine su Nintendo eShop al prezzo di €29,99.