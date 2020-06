Planets: in esclusiva su RaiPlay una docu-serie sul Sistema Solare

Planets esplora l’affascinante storia degli otto pianeti del nostro Sistema Solare. La docu-serie prodotta dalla BBC verrà trasmessa in prima visione su Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre) a partire dal 3 giugno in seconda serata. Una volta mandate in onda, le puntate vengono aggiunte su RaiPlay e rimangono disponibili per una settimana.

Per cinque appuntamenti da poco meno di un’ora ciascuno, la docu-serie Planets racconterà in modo semplice e interessante come sono nati e cambiati nel tempo i pianeti del Sistema Solare. Grazie all’uso di magnifici effetti visivi, lo spettatore verrà teletrasportato su questi misteriosi mondi.

Il professor Brian Edward Cox, fisico di fama internazionale e docente all’università di Manchester, vi guiderà in questo viaggio tra i pianeti. Ci racconterà di eventi astrofisici unici, come le migrazioni planetarie, e di fenomeni naturali indescrivibili, come le magnifiche cascate perdute marziane.

Il viaggio partirà dai pianeti interni - Mercurio, Venere e la Terra - e proseguirà con episodi monografici dedicati al pianeta rosso Marte, che ha acceso l’immaginazione di moltissimi osservatori terrestri, al gigante Giove, e al “Signore degli Anelli” Saturno. Infine, questo fantastico viaggio si concluderà con i due remoti “mondi di ghiaccio” Urano e Nettuno.