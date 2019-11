Oppo si prepara per il lancio del suo primo smartwatch

Oppo, il produttore cinese di smartphone, entrerà a far parte dell'elenco delle aziende che producono gadget da polso, annunciando che stanno lavorando sul loro primo smartwatch.

Lo smartwatch Oppo è stato confermato dal vicepresidente dell'azienda Shen Yiren in un post su Weibo, un social network cinese, in cui ha fornito alcuni dettagli sul dispositivo in arrivo.

Il lancio è previsto durante il 2020, ma Yiren non ha rivelato se il prodotto sarà disponibile in tutto il mondo. Potrebbe essere che l'orologio arrivi prima in Cina e che ci sia da aspettare un po' prima di vederlo negli in altri mercati, sempre che arrivi.

Il post su Weibo di Yiren ha anche confermato che Oppo opterà per uno schermo quadrato sul suo primo smartwatch, una scelta fatta da pochi produttori, come ad esempio Apple con Apple Watch .

Il motivo che sta alla base di questa scelta sembra essere quello poter inserire più informazioni sullo schermo.

Al momento non abbiamo molte informazioni sullo smartwatch di Oppo. Nel post non è indicato se questo orologio avrà il software di Oppo o abbraccerà la piattaforma Wear OS come fanno molti altri produttori Android.

Il post ha anche anticipato il fatto che la società sta lavorando a un paio di cuffie wireless con marchio Oppo con cancellazione del rumore, e probabilmente ne vedremo il lancio entro la fine del 2019.

Via GSMArena