OnePlus 7 Pro potrebbe andare peggio di OnePlus 7, almeno per una cosa

A questo punto non dovrebbero esserci più molte sorprese rispetto alle caratteristiche dei nuovi OnePlus 7. Non solo circolano in rete dati e immagini ma lo stesso produttore ha rivelato diversi dettagli. L'ultimo leak disponibile mette a confronto le specifiche di OnePlus 7 OnePlus 7 Pro suggerendo che 7 Pro potrebbe non essere migliore del modello base in tutti i campi.

In pratica la lista delle caratteristiche, pubblicata su AndroidPure indica che il modello top OnePlus 7 Pro avrà un display da 6.64 pollici QHD+ e una batteria da 4,000mAh mentre quello base OnePlus 7 dovrebbe avere uno schermo da 6.2 pollici Full HD+ e una batteria da 4,150mAh.

Così OnePlus 7 Pro avrà uno schermo più grande e definito ma che allo stesso tempo consumerà di più rispetto al modello base. Il quale avrà invece una batteria leggermente più capiente e quindi sicuramente maggiore autonomia.

A prescindere dal prezzo, che da solo potrebbe essere una buona ragione per non acquistare il modello Pro, tutte le caratteristiche hardware in realtà spingono verso questo modello.

Entrambi adottano Android 9 Pie con l'interfaccia OxygenOS, entrambi hanno uno schermo AMOLED un chipset Snapdragon 855 , una fotocamera posteriore principale da 48MP, una secondario con zoom ottico, un lettore di impronte sotto il display, una porta USB-C port e un alimentatore da 30W Warp Charge per ricariche veloci.

Il resto delle caratteristiche sono differenti. OnePlus 7 ha uno schermo da 60Hz, 6GB di RAM, fotocamera anteriore sopra il display e dimensioni di 157.7 x 74.8 x 8.1mm.

OnePlus 7 Pro invece ha un refresh rate di 90Hz, 10GB di RAM, una lente grandangolare sul retro, una fotocamera anteriore a scomparsa e dimensioni di 162.6 x 76 x 8.8mm.

Naturalmente non possiamo garantire la correttezza di tutte queste informazioni e non è nemmeno chiaro dove i colleghi di AndroidPure le abbiano ricavate. Oltretutto sono diverse da rumor precedenti che indicavano per OnePlus 7 un display da 6.4 pollici e una batteria da 3,700mAh.

Il resto delle caratteristiche comunque corrisponde e a breve sapremo chi aveva ragione: la presentazione ufficiale è prevista per il 14 maggio.

Via GSMArena