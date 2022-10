Cuffie di alto livello a prezzi stracciati, abbiamo anche quelle

(Si apre in una nuova scheda)

Sennheiser HD 599

Le Sennheiser HD 599 sono cuffie aperte, con il cavo, capaci di riprodurre una qualità audio superiore. Non a caso, sono tra le cuffie più apprezzate dagli audiofili, e per essere cuffie di questo livello non costano nemmeno tanto.

Oggi però sono disponibili a €79,99, che è un prezzo semplicemente incredibile.

Se volete delle buone cuffie, prendetele di corsa.