Nvidia RTX 4070 Ti è dietro l'angolo, ma il prezzo potrebbe essere un problema

Uno dei prossimi arrivi da parte di Nvidia è la RTX 4070 Ti, la quale dovrebbe essere svelata in concomitanza del CES 2023. La scheda non è altro che la ex RTX 4080 da 12GB, poi ritirata per via delle critiche da parte del pubblico sollevate per l'evidente differenza in termini di specifiche hardware rispetto il modello più potente da 16GB.

Di recente, un modello custom di Colorful della GPU è trapelato su VideoCardz, insieme alle caratteristiche. Come per le versioni Founders Edition, questo modello è dotato di un grosso dissipatore e il caratteristico connettore 12VPWHR da 16 pin. La cover è di colore nera e decorata con rifiniture rosse, mentre lo smaltimento del calore è affidato a tre ventole da 100mm.

La frequenza di funzionamento del processore grafico rimane invariata rispetto quella che dovrebbe avere la versione Founders, ovvero 2310 MHz, così come il bus da 192-bit per la memoria da 12GB, mentre il TDP è indicato essere di 285W.

Image 1 of 2 (Image credit: Colorful) (Image credit: Colorful)

Nvidia in una posizione sempre più scomoda con i prezzi

I prezzi delle proposte Nvidia sono recentemente lievitati in maniera vertiginosa e sembra che l'azienda si stia per mettere in una posizione abbastanza difficile per quanto riguarda il rapporto prezzo/prestazioni.

Il mese scorso (in cui stava per essere lanciata insieme alla sorella maggiore RTX 4080 da 16GB, prima del suo temporaneo ritiro), la scheda video sarebbe dovuta essere venduta al prezzo di 899$, come per la variante più performante. Contrariamente a quanto si credeva prima, VideoCardz sostiene che il processore grafico dovrebbe essere utilizzato nella sua configurazione più completa, dotata nello specifico di 7.680 CUDA core, alla pari della versione da 16GB.

Se ciò dovesse avverarsi, a meno di decisioni all'ultimo minuto da parte di Nvidia nell'utilizzare una GPU meno potente o una frequenza inferiore, sarebbe difficile giustificare un prezzo inferiore della 4080 da 16GB, a meno di un taglio del costo di quest'ultima, che secondo le voci sarebbe in corso di valutazione da parte dell'azienda per far fronte ai prezzi più bassi delle nuove GPU AMD.

Ovviamente non resta che attendere il 5 gennaio, data in cui la RTX 4070 Ti dovrebbe fare il suo debutto, per conoscere finalmente il prezzo ufficiale.