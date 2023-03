Nvidia potrebbe smettere di produrre schede video e puntare tutto sulle AI

Durante il GTC 2023 di martedì 21 marzo, il CEO di Nvidia Jensen Huang ha sottolineato la crescente attenzione dell'azienda per l'Intelligenza Artificiale, che Nvidia spera di espandere in ogni settore possibile.

In apertura, Hang ha affermato che "Il motore di curvatura è l'elaborazione accelerata e la fonte di energia è l'intelligenza artificiale" per poi sottolineare come "Le impressionanti capacità dell'IA generativa hanno spinto le aziende a reimmaginare i loro prodotti e modelli di business con una certa urgenza".

Il resto del keynote, durato 78 minuti, è stato fortemente incentrato sulle aziende e sul loro futuro nel campo delle AI. Gran parte della presentazione ha riguardato il cloud computing e le tecnologie basate su server, come la nuova CPU Grace di Nvidia.

Nella seconda parte si è parlato anche di prodotti più orientati al consumatore, come ChatGPT, il chatbot diventato virale negli ultimi tempi e utilizzato per molte attività quotidiane, dalla scrittura ai compiti a casa e persino per programmare.

ChatGPT ha un ruolo centrale per la diffusione dell'IA, settore in cui Nvidia ha investito molto, motivo per cui riteniamo importante che Hang si sia speso nel descriverne l'importanza, definendolo "l'iPhone dell'IA".

La posizione di Nvidia nel mercato dell'IA

L'attenzione di Hang per l'IA e ChatGPT potrebbe aver stupito molti spettatori dal momento che Nvidia non sta producendo modelli linguistici avanzati. Del resto, la tecnologia di Nvidia è alla base di tutti questi modelli.

L'architettura delle GPU Nvidia sfrutta i Tensor Core avanzati, essenziali per eseguire l'elaborazione dei dati di apprendimento automatico e le tecniche generative avversarie utilizzate per produrre immagini tramite Stable Diffusion, o testi tramite ChatGPT.

Considerata l'impennata prevista per l'uso commerciale di questa tecnologia nei prossimi anni, Nvidia è furba a porsi al centro del discorso in quanto unico produttore di processori con tecnologia Tensor Core, componenti essenziali per le funzioni dell'IA generativa al punto da avere un effettivo monopolio su questa tecnologia.

Ma cosa potrebbe comportare per le altre attività di Nvidia, come la produzione di GPU consumer? Visto l'enorme business che si cela dietro il mercato delle AI, non è escluso che Nvidia si ritiri gradualmente dal mercato delle GPU consumer per concentrarsi sullo sviluppo di hardware per i server, lasciando le schede video da gaming a AMD e Intel.

Ovviamente non si tratta di una grande notizia per i giocatori, dato che al momento Nvidia produce le migliori schede video in assoluto. Per ora siamo nel campo delle ipotesi e non abbiamo alcuna idea di quali siano i veri piani di Nvidia. Le parole di Hang lasciano trasparire un grande interesse per il settore AI e se Nvidia riuscisse effettivamente a mantenere il monopolio della produzione hardware in questo settore, potrebbe davvero cambiare il suo modello di business.

Ci auguriamo che Hang e soci continuino a deliziarci con le loro GPU RTX ma, del resto, "gli affari sono affari".