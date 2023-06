Nvidia GeForce RTX 4060 potrebbe arrivare prima del previsto

Quando ha presentato la sua GeForce RTX 4060 Ti da 8 GB nel maggio 2023, Nvidia ha rivelato che la RTX 4060 non-Ti sarebbe arrivata entro luglio. Un nuovo report suggerisce che l'attesissima GPU Nvidia potrebbe uscire prima del previsto.

Secondo un documento diffuso su Twitter da MEGAsizeGPU e supportato da VideoCardZ , la nuova data di lancio sarebbe fissata per il 29 giugno. Il documento indica il calendario completo delle spedizioni, dell'embargo sulle recensioni e del lancio al dettaglio della RTX 4060:

(Image credit: VideoCardZ)

Stando a questo si legge, Nvidia potrebbe dividere l'embargo sulle recensioni tra le schede MSRP (prezzo suggerito dal produttore) e quelle non MSRP, cosa che VideoCardZ sostiene possa ripetersi in futuro con altri prodotti. Notiamo inoltre che la Nvidia RTX 4060 Ti da 16 GB non è menzionata nel documento, anche se dovrebbe arrivare a luglio 2023.

Sebbene non ci siano altre notizie ufficiali su questo cambio di programma da parte di Nvidia, MEGAsizeGPU aveva precedentemente diffuso informazioni sulle tre SKU di RTX 4060 Ti e 4060 che si sono rivelate corrette. Potrebbe esserci del vero in quest'ultima notizia, anche se per averne la certezza dovremo aspettare la conferma di Nvidia alla fine di giugno.

La RTX 4060 potrebbe essere la salvezza di Nvidia

Ci sono molte aspettative sulla RTX 4060, la GPU che dovrebbe restituire a Nvidia la sua posizione dominante nel mercato delle schede grafiche di fascia media a prezzi accessibili. Di certo questa GPU dovrà fare meglio della RTX 4060 Ti, scheda video rivelatasi piuttosto impopolare.

Non solo ci sono diversi report che segnalano che la RTX 4060 Ti sta vendendo male in Giappone e in mercati chiave per i giochi per PC come la Germania, ma sappiamo anche che l'opzione rivale di fascia media di AMD, la RX 7600, sta facendo molto meglio negli stessi mercati - in alcuni casi è stato persino riferito che AMD sta facendo il tutto esaurito in alcune località, mentre Nvidia esaurisce solo 1/10 delle sue scorte.

Del resto c'è un "problema" che potrebbe frenare la 4060: i soli 8 GB di VRAM. Alcuni anni fa erano più che sufficienti anche per i giochi per PC più impegnativi, ma per titoli come la recente versione per PC di The Last of Us: Part I ne servono di più a meno che non si voglia giocare in 1080p.

Se Nvidia ascoltasse il suo pubblico e rilasciasse un modello da 16 GB o addirittura da 12 GB della RTX 4060, non solo andrebbe incontro ai suoi utenti, ma potrebbe infliggere un duro colpo alla concorrente diretta Radeon RX 7600 di AMD.