Nuovi film e serie TV in streaming su Netflix, Prime Video e Disney Plus

State cercando disperatamente nuove serie TV e film da vedere in streaming? Aprile è il mese giusto per farsi una scorpacciata di nuovi contenuti. Mai come oggi, avrete l'imbarazzo della scelta grazie al gran numero di nuove offerte in arrivo sulle principali piattaforme streaming.

Dalle più quotate serie Netflix come Bridgerton e Peaky Blinders alla nuova serie Marvel Moon Knight su Disney Plus, fino alla divertentissima The Outlaws che dovrebbe sbarcare a breve su Prime video, ci sono talmente tante novità che non saprete da dove iniziare.

Per aiutarvi a fare il punto della situazione, qui sotto abbiamo raccolto i migliori film e serie TV arrivati ad aprile su Netflix, Prime Video, HBO Max e Disney Plus.

Moon Knight (Disney Plus)

Se siete fan dei film Marvel non potete perdervi la nuova serie Disney Plus dedicata a Moon Knight.

Pur non essendo tra gli eroi più conosciuti dell'universo Marvel (almeno per chi ha visto solo i film), Moon Knight è davvero un personaggio interessante. Steven Grant (Isaac) è un addetto museale dalla vita piuttosto incasinata che soffre di un disturbo dissociativo dell'identità che lo rende... piuttosto violento. L'Arthur Harrow di Ethan Hawke si scontra con Moon Knight in questa serie divisa in sei parti realizzata divinamente e ricca di spunti per gli amanti del Multiverso Marvel.

L'episodio 1 è disponibile in streaming, mentre le restanti cinque puntate usciranno con cadenza settimanale.

Disponibile su Disney Plus.

Metal Lords (Netflix)

Metal Lords è un film prodotto niente popò di meno che da Tom Morello, il chitarrista dei Rage Against the Machine, e scritto da D.B. Weiss, sceneggiatore del Trono di Spade.

Metal Lords racconta la storia di due ragazzi quindicenni amanti del metal, Hunter (Adrian Greensmith) e Kevin (Jaeden Martell) che frequentano il tipico liceo americano. I due cercano di riscattarsi dopo anni di anonimato e bullismo vincendo la competizione per gruppi musicali organizzata dal liceo. Il problema è chealla band manca il bassista, e i due si convincono che la persona giusta per quel ruolo sia Emily (Isis Hainsworth), una timida violoncellista che metterà in subbuglio la band e l'amicizia tra i due.

Disponibile su Netflix dall'8 Aprile

Slow Horses (Apple TV Plus)

Gary Oldman esce per la prima volta dal grande schermo per far parte del cast di Slow Horses, la nuova serie TV prodotta da Apple.

Adattamento dell'omonimo romanzo del 2010 di Mike Herron, lo show ruota intorno a una divisione di basso livello dell'agenzia di intelligence britannica MI5 e alle sue spie fallite, che si trovano costrette ad entrare in azione quando la "vera" agenzia non riesce a far fronte a una pericolosa minaccia.

Kristin Scott Thomas, Jonathan Pryce, Olivia Cooke e Jack Lowden completano il cast capitanato da Oldman nella prima stagione di Slow Horses, composta da sei episodi, alla quale seguirà una seconda stagione già confermata da Apple TV Plus.

Disponibile su Apple TV Plus.

The Boys: Diabolical (Prime video)

Se avete visto le prime due stagioni di The Boys e aspettate con ansia l'arrivo della terza, non potete perdervi The Boys: Diabolical, una serie animata antologica di 8 episodi che racconta gli aspetti meno noti del crudele mondo dei Sup.

Violenta al punto giusto, con le solite tinte splatter e un linguaggio che la rende poco adatta ai bambini, questa serie animata vi divertirà "da morire" permettendovi al contempo scoprire alcuni segreti dei supereroi protagonisti della serie Amazon, oltre a mostrarvi alcuni personaggi inediti che potreste vedere nelle prossime stagioni.

Disponibile su Prime Video

Apollo 10 e mezzo (Netflix)

Se cercate un contenuto davvero originale vi consigliamo di dare un'occhiata a Apollo 10 e mezzo, il nuovo capolavoro animato Netflix che racconta la storia del primo sbarco sulla Luna.

Il regista di Boyhood, Richad Linklater, torna sul grande schermo con questo film d'animazione che racconta la storia dell'allunaggio del 1969 da prospettive multiple. Il film condivide lo stile visivo di altri capolavori del genere come A Scanner Darkly del 2006, oltre a poter contare su un doppiaggio d'eccellenza.

Apollo 10 e mezzo rappresenta un'interpretazione unica di uno dei momenti più iconici della storia umana e vi farà vivere un'esperienza unica ed emozionante.

Disponibile su Netflix.

Nella bolla (Netflix)

Judd Apatow, il regista di 40 anni vergine, è la mente che si cela dietro l'esilarante meta-commedia Netflix Nella Bolla: Questa esilarante serie racconta le disavventure di un cast e della sua troupe durante le riprese di un film pieno zeppo di CGI girato nel bel mezzo della pandemia.

Leslie Mann, Pedro Pascal, David Duchovny, Karen Gillan, Keegan-Michael Key, Fred Armisen, Rob Delaney e molti altri sono i membri del cast fittizio del film altrettanto fittizio, Cliff Beasts 6: The Battle for Everest, che di per sé (piuttosto ironicamente) fa satira sullo stato del cinema moderno.

Se avete già visto un film di Apatow, saprete che tipo di commedia aspettarvi da La Bolla, un film che per certi versi ricorda Boris ma vestito a stelle e strisce.

Disponibile su Netflix.

The Outlaws (Prime Video)

The Outlaws è un'irriverente serie TV Prime Video che unisce alla perfezione ironia e drammi esistenziali.

Steve Merchant, co-creatore di The Office, ha scritto e recitato in questa serie di sei episodi che racconta la storia di otto piccoli criminali impegnati a svolgere il servizio civile, quando all'improvviso vengono coinvolti in una cospirazione criminale molto più grande - e decisamente più pericolosa rispetto ai loro standard. Christopher Walken guida il cast dello show insieme agli attori britannici Clare Perkins, Rhianne Barreto ed Eleanor Tomlinson.

The Outlaws è disponibile in streaming su Prime Video negli Stati Uniti e nel Regno Unito, ed è già stato rinnovato per una seconda stagione dopo le recensioni quasi universalmente positive ricevute finora. La data di uscita italiana non è ancora stata confermata, ma dovrebbe essere molto vicina.

In arrivo su Prime Video.