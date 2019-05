Nuova fuga di notizie su OnePlus 7: ci sarà un notch a goccia

Di OnePlus 7 Pro si è parlato molto, ma c'è stata qualche indiscrezione anche su OnePlus 7. Stavolta abbiamo visto in anteprima il rendering della versione base OnePlus 7 grazie a Roland Quandt.

Guardando le immagini, si nota che non ci sono grandi differenze tra OnePlus 7 e il modello dell'anno scorso OnePlus 6T, almeno a giudicare dall'apparenza. Il design del notch è a forma di goccia, dov'è inserito un altoparlante più grande. Il display AMOLED è da 6.41 pollici con una risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel). Inoltre, sembra che la scocca in vetro e alluminio abbia una finitura cromata che conferisce sicuramente più eleganza al prodotto. Anche la distanza tra lo slider laterale e il pulsante di accensione è stata ridotta.

Sul retro, c'è una doppia fotocamera con design ottimizzato per includere il flash. Il logo OnePlus è posizionato sotto le fotocamere e a differenza dei modelli precedenti, il testo in basso riporta solo la scritta ''OnePlus'' al posto di ''Designed by OnePlus''.

Le caratteristiche principali di OnePlus 7

OnePlus 7 ha una fotocamera principale da 48MP e stabilizzazione ottica dell'immagine che impiega lo stesso sensore Sony IMX586 del modello Pro. L'altra fotocamera ha un sensore di profondità da 5MP ed è accompagnata da un flash.

OnePlus 7 è alimentato dal chipset Snapdragon 855 di Qualcomm, abbinato a una RAM da 6GB o 8GB e con una memoria interna da 128GB o 256GB. OnePlus 7 ha una batteria da 3,700mAh che supporta la ricarica rapida, la stessa di OnePlus 6T.

Manca solo una settimana alla presentazione ufficiale della serie OnePlus 7 e dovremmo avere altre nuove notizie sui cellulari man mano che ci avviciniamo alla data di uscita.