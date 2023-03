Non vi piace Windows 11? Con questa mod potete trasformarlo in Windows 2000

Windows 11 è tutto incentrato sulla modernizzazione dell'ambiente desktop rispetto a Windows 10 e il suo look non ci dispiace affatto, ma se fosse possibile fare il percorso inverso e tornare indietro nel tempo?

Ci sono diversi modi per farlo, e uno di questi consiste in una mod che consente di tornare alla fine degli anni 90' dando un tocco vintage all'ultimo sistema operativo Windows, e non solo. Oltre a modificare l'apparenza dell'OS facendolo somigliare in tutto e per tutto a Windows 2000, questa mod installa anche alcune applicazioni ed elementi della vecchia interfaccia, come ad esempio Clippy. (Vi ricordate il famoso "assistente" a forma di graffetta con la cattiva abitudine di spuntare fuori nei momenti meno opportuni?).

Windows Central (Si apre in una nuova scheda) è stata la prima a portare alla luce il progetto intrapreso dal Redditor ExoGeniVI (Si apre in una nuova scheda). Come indicato nell'articolo, bisogna tenere presente che la mod richiede l'installazione di StarDock WindowBlinds, un'applicazione di terze parti che consente di personalizzare Windows a proprio piacimento.

La mod di ExoGeniVI utilizza il tema Windows 2000 (creato da prozad94, un paio di anni fa) al quale aggiunge alcune versioni di software del passato e persino le icone di alcuni giochi cult degli anni 90', come il primo Fallout.

Per quanto riguarda le app troviamo Internet Explorer 5.5 e Microsoft Office 2000 con tanto di assistente Clippy, che però funziona tratti e presenta alcuni difetti grafici (l'effetto trasparenza non viene reso correttamente, trasformandosi in uno sfondo quadrato rosa).

(Image credit: Microsoft / ExoGeniVI / prozad94)

Analisi: una mod triste per Windows 11

L'impegno profuso per far funzionare tutto questo materiale è impressionante e, come sottolinea ExoGeniVI su Reddit, alcune applicazioni funzionano davvero. Ad esempio, Internet Explorer 5.5 riesce a caricare correttamente diversi siti. Detto questo, scordatevi di usare il browser per lavoro o per navigare in sicurezza (naturalmente, dato che è molto vecchio - le falle di sicurezza di IE 5.5 sono enormi).

Il progetto ha lo scopo di "dimostrare che si può fare" e non avanza alcuna pretesa di praticità. Non a caso, alla domanda di un utente Reddit che chiedeva: "Ma perché?" ExoGeniVI ha risposto: "ho troppo tempo libero".

Come mostrato dal suo creatore, durante l'applicazione della mod è stato necessario resettare due volte l'OS, motivo per cui sconsigliamo di addentrarsi in questo tipo di scenari.

Se volete che il vostro Windows 11 somigli a Windows 2000 senza rischiare di compromettere l'OS, potete semplicemente usare StarDock WindowBlinds per applicare la skin classica di prozad94 ed evitare di complicarvi la vita con app che non usereste comunque.

Tuttavia, giudizio personale, ci vuole un bel coraggio per rimpiangere l'interfaccia di Windows 2000.

Fonte: Review Geek (Si apre in una nuova scheda)