Nintendo Switch, la nuova versione avrà un'autonomia migliore, ma il design non cambia

È stata annunciata una nuova Nintendo Switch , avrà un'autonomia migliore rispetto alla versione precedente pur mantenendo lo stesso identico design.

Il miglioramento della durata della batteria sembra essere sostanziale, Nintendo afferma che una singola ricarica durerà tra le 4,5 e le 9 ore.

Volendo fare un confronto, Nintendo dichiara che la Switch originale ha un'autonomia tra le 2,5 e le 6,5 ore, a seconda del gioco. Siamo sicuri che i giocatori saranno molto contenti di questo miglioramento.

Per darvi un'idea migliore della durata della batteria della nuova Nintendo Switch, l'azienda ha affermato che sarete in grado di giocare a Legend of Zelda: Breath of the Wild fino a 5,5 ore con la nuova versione, mentre con la precedente era possibile arrivare solo a 3.

Non vi è alcuna chiara indicazione da parte di Nintendo sulla sua pagina delle specifiche su come il nuovo modello di Switch sia in grado di migliorare la durata della batteria.

Considerando che le dimensioni e il peso della console sono rimasti immutati, è probabile che la nuova versione utilizzi un nuovo processore più efficiente, e non una batteria più grande oppure un raffreddamento più avanzato, due elementi che aggiungerebbero ulteriore ingombro al dispositivo.

La nostra recensione approfondita: Nintendo Switch

Tutto ciò che dovete sapere sulla nuova Nintendo Switch Lite

Questo non è la Nintendo Switch 2

Solamente un piccolo cambiamento e non una console completamente nuova

La nuova Switch ha un numero di modello leggermente diverso rispetto all'originale, HAC-001 (-01), mentre la prima versione era semplicemente HAC-001 - che indica la natura minore dell'aggiornamento; tuttavia la durata della batteria migliorata è un vantaggio reale.

In termini di costi il prezzo di Nintendo Switch rimane lo stesso, quindi non dovrete pagare di più per avere delle prestazioni migliorate della batteria.

Vale la pena notare che questa Switch non è la Nintendo Switch Lite uscita la scorsa settimana, né è l'attesa Nintendo Switch 2 - si tratta semplicemente di un aggiornamento al modello attuale.

Se state pensando di acquistare una Nintendo Switch, vi consigliamo di controllare il numero del modello, poiché altrimenti rischiate di trovarvi la versione con la durata della batteria più breve.