Nikon serie Z: firmware 2.0 con rilevamento degli occhi

La promessa fatta da Nikon di migliorare le prestazioni delle sue fotocamere mirrorless full-frame Z7 e Z6 è stata mantenuta. Sapevamo cosa sarebbe arrivato nell'ultimo aggiornamento del firmware e Nikon non ci ha delusi.

È disponibile la versione 2.0 del firmware per Z7 e Z6 ed è incentrata sul miglioramento della funzione di messa a fuoco automatica (AF) di entrambe le fotocamere.

L'aggiornamento più atteso è l'aggiunta del rilevamento degli occhi quando viene utilizzata la modalità Auto-area AF nelle modalità scatto singolo (AF-S) e scatto continuo (AF-C). Secondo Nikon, ora le fotocamere saranno in grado di focalizzarsi sugli occhi dei soggetti anche quando saranno in movimento o parzialmente coperti da un altro oggetto. Quando si fotograferanno più soggetti, la messa a fuoco potrà essere spostata da un viso all'altro premendo il multi-selettore o il selettore secondario a sinistra o a destra.

Un esempio del nuovo AF con rilevamento continuo degli occhi. (Immagine: Nikon) (Image: © Nikon)

Nikon ha inoltre esteso la portata del rilevamento AF per entrambe le fotocamere della serie Z, questo dovrebbe migliorare anche le prestazioni della messa a fuoco automatica in situazioni di scarsa illuminazione. La Z7 ora può mettere a fuoco fino a -2 EV (da -1 EV), mentre la Z6 sarà in grado di mettere a fuoco a -3.5 EV (da -2 EV). Il nuovo firmware migliora le prestazioni dell'AF sulla Z6 in scenari ancora più bui, con miglioramenti alla modalità AF Low Light, che è stata estesa da -4EV a un tenue -6EV.

L'ultimo aggiornamento portato dal firmware 2.0 è il rilevamento dell'esposizione automatica (AE) durante l’utilizzo della modalità extended burst. Prima di questo aggiornamento l'esposizione automatica veniva bloccata con il primo scatto, ma ora le telecamere saranno in grado di misurare la scena tra i fotogrammi e regolare l'esposizione di volta in volta, ottenendo scatti più regolari lungo l'intera raffica (12 fps per la Z7 e 9 fps per la Z6).