Netflix, gli utenti falsano le statistiche per salvare una serie dalla cancellazione

Fino a che punto vi spingereste per assicurarvi che Netflix trasmetta un'altra stagione della vostra serie preferita? Quante volte sareste disposti a rivederla per il bene comune?

In un panorama in cui le serie più brillanti vengono spesso cancellate prima di aver avuto la possibilità di accaparrarsi una buona fanbase, c'è chi è disposto a tutto pur di vedere il proprio show preferito rinnovato per un altro anno. Il caso emblematico di Shadow & Bone ne è la dimostrazione pratica: gli spettatori, ormai consapevoli delle metriche che determinano il destino di una serie, si stanno accanendo nel rivedere più volte gli episodi della stagione per aumentare il numero di visualizzazioni e convincere Netflix a pubblicare un'altra stagione.

Come riportato dalla rivista Rolling Stone, il fandom online di Shadow & Bone ha lanciato un'operazione preventiva per salvare la serie fantasy. Gli account social gestiti dai fan, come anche la comunità Reddit, hanno organizzato dei party notturni per il rewatch e nel frattempo stanno spammando gli hashtag correlati per incrementare la partecipazione degli utenti. Agli spettatori è stato persino consigliato di riprodurre la serie anche quando non stanno realmente guardando per aumentare le visualizzazioni.

La seconda stagione di Shadow & Bone è stata approvata piuttosto rapidamente dopo il debutto dello show, ma i fan hanno buone ragioni per essere timorosi sulla continuazione del progetto: alcuni delle migliori serie Netflix, come First Kill, Warrior Nun o Fate: The Winx Saga, sono state eliminate prima del tempo nonostante avessero una fanbase piuttosto ampia.

Il fatto che Shadow & Bone abbia avuto un buon seguito nelle prime due stagioni conta poco in un ambiente così spietato.

Lavori in corso

Una volta, Netflix era visto come una salvezza per gli spettacoli che faticavano a trovare spazio nelle reti tradizionali, il che lo ha reso la piattaforma streaming più popolare per diversi anni. Ma se da un lato abbiamo assistito a una crescita esponenziale degli adattamenti televisivi di titoli fantasy e young-adult, dall'altro i dirigenti Netflix hanno modificato le politiche interne dell'azienda facendo si che molte serie venissero cancellate dopo una o due stagioni in caso di risultati "insoddisfacenti" in termini di visualizzazioni.

La metrica più importante sembra essere il grado di coinvolgimento degli spettatori nei primi 28 giorni, statistica che si basa principalmente sulle prime settimane successive al lancio senza dare spazio a show che, anche al netto di fanbase più ristrette, potrebbero incrementare il loro seguito nel tempo.

Sembra che Netflix stia giocando con le statistiche in modo arbitrario, quindi non sorprende che i fan cerchino di sfruttare il sistema a loro vantaggio.

Da un lato è bello vedere tanta passione per il lavoro svolto dai creatori della serie, soprattutto nel bel mezzo degli scioperi della Writer's Guild in corso negli Stati Uniti. Indipendentemente dalle metriche finali, ci auguriamo che Netflix prenda atto dell'impegno del fandom di Shadow & Bone.

D'altra parte, i fan non dovrebbero essere portati a gonfiare artificialmente le metriche per garantire la sopravvivenza di uno show già piuttosto popolare. Piuttosto, i fan dovrebbero semplicemente godersi la nuova stagione senza temere che Netflix decida di cancellarla dall'oggi al domani.