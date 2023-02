Netflix annuncia la nuova serie TV Pokémon in stop motion

Netflix ha annunciato la collaborazione con The Pokémon Company per la realizzazione di una nuovissima serie TV sui Pokémon.

In occasione del Pokémon Day, che si celebra ogni anno il 27 febbraio, la piattaforma streaming Netflix ha annunciato La concierge Pokémon, una serie animata in stop-motion che arriverà in una data non meglio precisata.

L'annuncio è stato accompagnato da un teaser di 30 secondi, che mostra il Pokémon Psyduck che si aggira su una spiaggia illuminata dal sole, mentre una voce fuori campo - quella della protagonista della serie, Haru - accenna alle premesse della serie. Non sappiamo voi, ma noi ci siamo già innamorati dell'estetica unica di La concierge Pokémon.

Date un'occhiata al trailer della nuova serie TV Netflix:

In un comunicato stampa, Netflix ha fornito una breve descrizione della serie. "Espandendo il mondo dei Pokémon, la storia segue Haru, la responsabile del Pokémon Resort, e le sue interazioni con i Pokémon e i loro proprietari che in visita come ospiti".

Ok, non è molto, ma sembra che Pokémon Concierge sarà la perfetta serie estiva per tutti i fan dei Pokémon. Un altro dettaglio reso noto è che Dwarf Studios - un acclamato studio di animazione con sede in Giappone - è a capo dello sviluppo.

Non sorprende che non sia stata ancora annunciata una data di uscita. Il teaser afferma semplicemente che la serie è "in arrivo". Speriamo di non dover aspettare troppo a lungo prima di poter visitare il Pokémon Resort, anche se comodamente da casa.

Minyoung Kim, vicepresidente dei contenuti Netflix in Asia, ha dichiarato: "Netflix non vede l'ora di deliziare i fan in Giappone e in tutto il mondo con La concierge Pokémon, un'esperienza visiva e narrativa completamente nuova con un'innovativa animazione in stop-motion, ambientata nel mondo dei Pokémon in stretta collaborazione con The Pokémon Company".