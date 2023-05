MSI e Mercedes-AMG Motorsport presentano un laptop gaming "da corsa"

MSI e Mercedez-AMG Motorspot hanno collaborato alla creazione dell'MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport edition, un portatile gaming di lusso dedicato agli appassionati di motorsport.

Il nuovo portatile presentato al Computex 2023 insieme alle altre novità della gamma laptop MSI, è il primo prodotto nato dalla collaborazione tra i due marchi e probabilmente non sarà l'ultimo.

"Mercedes-AMG Motorsport è famosa per lo sviluppo di auto da corsa ad alte prestazioni, mentre MSI è rinomata per la produzione di hardware all'avanguardia che offre prestazioni eccezionali ai giocatori" ... "Sia in pista che in gioco, i piloti e i giocatori cercano il massimo livello di prestazioni per raggiungere i loro obiettivi e stabilire nuovi record".

Tra i componenti troviamo un processore Intel Core i9-13900H di 13a generazione, una GPU Nvidia RTX 4070 o RTX 4060, memorie RAM DDR5 fino a 64 GB e un display OLED 4K con copertura DCI-P3 al 100%. Il tutto è racchiuso in uno chassis in lega di magnesio-alluminio caratterizzato da un design ispirato al mondo delle corse automobilistiche che unisce la filosofia dei due marchi in un unico prodotto.

Il portatile è incredibilmente sottile e leggero, con un peso di 1,99 kg per soli 19,95mm di spessore, cifre sorprendenti se si considera che a bordo c'è una batteria da 99 WHr.

L'inizio di un lungo idillio

MSI afferma trattarsi del primo prodotto di una collaborazione che si preannuncia a lungo termine:

"MSI e Mercedes-AMG Motorsport hanno recentemente annunciato la loro partnership a lungo termine presentando il loro primo prodotto destinato agli appassionati di motorsport e ai giocatori di PC di tutto il mondo: il laptop Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport", ha dichiarato l'azienda. "Hanno anche promesso che ci saranno altri prodotti sviluppati in collaborazione nel futuro, ed entrambi i loghi saranno visibili sia sui circuiti di gara che nei negozi di tecnologia".



Il prezzo dell'MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport edition non è ancora stato annunciato, ma ci aspettiamo una cifra importante guardando alle specifiche tecniche. Sapremo dirvi di più una volta che le due aziende confermeranno la data di uscita e il prezzo di lancio.