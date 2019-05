MSI aggiorna i laptop con processori Intel Core i9 di nona generazione e grafica Nvidia RTX

Il Computex 2019 è quasi arrivato e con esso un paio di nuovi portatili da gaming ad alte prestazioni targati MSI che offrono le ultime novità al silicio di Intel e Nvidia.

MSI ha presentato il nuovo hardware in un comunicato stampa in vista dello show di Taipei, dove sarà in mostra dal 28 maggio al 1 giugno. I nuovi laptop sono degli aggiornati alle linee esistenti, con MSI GE65 Raider che potenzia il laptop da gioco sottile e leggero, mentre l'MSI GT76 Titan è un miglioramento del precedente GT75 Titan.

Mentre MSI ha selezionato questi due nuovi portatili da gioco per metterli in evidenza, potrebbe esserci anche altro. Verranno presentati inoltre importanti aggiornamenti alla serie Prestige, incentrata sulla produttività .

Quello che conta è quello che c'è all'interno

MSI GT76 Titan da 17 pollici sta per arrivare a piena potenza, ma MSI ha una nuova soluzione di raffreddamento per domare il processore Intel Core i9 a 8-core/16-thread che sta al suo interno - anche se lo si overclocca a 5,0 GHz. Il sistema MSI Cooler Boost Titan includerà 11 dissipatori heat pipe e quattro ventole per un flusso d'aria che dovrebbe mantenere freschi l'Intel Core i9 e la scheda grafica Nvidia GeForce RTX 2080, indipendentemente dal gioco che si farà partire.

Nel frattempo, MSI GE65 Raider mantiene le cose più discrete, con un design più snello rispetto al fratello maggiore. Tuttavia è ancora finalizzato al gaming senza troppi intoppi, con un processore Intel Core i9 di nona generazione, scheda grafica GeForce RTX e un display IPS da 15 pollici da 240 Hz.

Sfortunatamente MSI non ha ancora rivelato i dettagli sui prezzi e le disponibilità per questi laptop. Speriamo di ottenere maggiori informazioni durante il Computex mentre saremo lì.

Terremo d'occhio questi portatili quando verranno lanciati, in modo da poterli testare e vedere come se la caveranno contro i migliori laptop da gaming . Considerando che il GT75 Titan è già tra i migliori, non dovrebbero avere grossi problemi