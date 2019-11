Motorola One Zoom: modello premium in esclusiva per Amazon

Sembra proprio che Motorola stia per presentare uno smartphone di fascia alta, almeno per i suoi canoni, di fascia media per altri produttori... In ogni caso stanno uscendo i primi dettagli sul Motorola One Zoom, un terminale di cui fino ad oggi si sapeva pochissimo.

Questi particolari sono stati diffusi da Roland Quandt, che ha una buona reputazione nel settore, anche non è chiaro da dove abbia avuto le informazioni. Probabilmente dalla stessa Amazon, anche se Quandt non lo conferma.

Sembra che Motorola One Zoom almeno all'inizio sarà in esclusiva su Amazon grazie all'integrazione con l'assistente digitale Alexa.

Secondo Quandt lo smartphone sfrutterà l'assistente di Amazon come gli altoparlanti Echo questo significa che probabilmente non userà Android One, la versione ridotta di android che è presente su Motorola One.

A livello di specifiche, One Zoom dovrebbe montare il chipset di fascia media Snapdragon 675 con 4GB di RAM e 128GB di memoria.

Motorola One Zoom (not Pro) with light-up Moto logo on rear, special Alexa integration (aka not an Android One phone) and that massive 48MP quad cam dual OIS array on rear. pic.twitter.com/DChaB9APNAAugust 13, 2019

Viene definito Premium, almeno per gli standard di Motorola in quanto dovrebbe avere 4 fotocamere posteriori. La principale con un sensore da 48MP con stabilizzatore ottico (OIS), mentre non ci sono ancora informazioni sulle altre tre.

Probabilmente una di queste sarà una grandangolare, mentre un'altra un tele, come d'altronde suggerisce il nome 'Zoom' in the name suggests a telephoto lens.

La specifiche delle fotocamere poi saranno differenti, la più piccola potrebbe fungere da sensore di profondità o macro lens, in modo da migliorare gli scatti effettuati con le altre.

Secondo Quandt dovrebbe costare €399, un prezzo elevato ma non impossibile e comunque il più basso tra tutti i modelli con 4 fotocamere.

Non sappiamo ancora molto di più su Motorola One Zoom, nel momento in cui avremo informazioni più dettagliate ve lo faremo sapere immediatamente.