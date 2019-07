Motorola Moto G7 Power ha una super batteria da 5000 mAh e un prezzo ribassato su Amazon

Anche con meno di 200 euro oggi è possibile acquistare uno smartphone di buon livello, con l'ultima versione di Android e soprattutto con una batteria da 5000 mAH in grado di garantire almeno un paio di giorni di utilizzo.

Il display da 6.2'' ha una risoluzione HD+ che non sarà quella dei top di gamma ma che comunque va benissimo nella maggior parte delle situazioni.

Nonostante abbia una sola fotocamera da 12 megapixel con apertura f/2.0 le foto vengono buone, tranne quando la luce inizia ad essere scarsa...

In definitiva è una scelta giusta per chi vuole spendere poco e non vuole ritrovarsi senza smartphone a metà del pomeriggio!

L'unico vero limite di Motorola G7 Power è il peso di 200 grammi, dovuto in gran parte alla batteria più capiente della media. Se per voi non è un gran problema potete farci un pensiero...