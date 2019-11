Motorola One Hyper avrà una fotocamera a scomparsa e sarà presentato il 3 dicembre

Dopo aver completato il progetto del Moto Razr 2019 , lo smartphone a conchiglia ispirato all’iconico Razr degli anni 2000, la società prepara la presentazione del Motorola One Hyper, il 3 dicembre in Brasile. Sarà il primo telefono dell'azienda a disporre di un meccanismo a comparsa per la fotocamera frontale e di un sensore principale da 64 MP.

I modelli della gamma Motorola One hanno nomi associati a caratteristiche della fotocamera,, come abbiamo visto con One Vision e One Action. Tuttavia, con One Hyper, non abbiamo alcuna informazione sulla scelta di questo aggettivo.

Vi riportiamo, comunque, le specifiche chiave trapelate del prossimo Motorola One Hyper.

Specifiche

Si dice che One Hyper sia dotato di uno schermo Full HD+ da 6,39 pollici senza notch. Infatti, dispone di un meccanismo a scomparsa per la fotocamera per selfie da 32 MP.

Pare che disporrà del chipset Qualcomm Snapdragon 675, che lo posizionerà nella fascia media, abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

Sul retro, il telefono ha una configurazione a doppia fotocamera con una fotocamera principale da 64 MP che probabilmente utilizza il sensore Bright GW1 di Samsung, seguito da un sensore di profondità da 8 MP. Il telefono ha un sensore di impronte digitali sul retro, incorporato nel logo. Motorola One Hyper potrebbe avere una batteria da 4.000 mAh con supporto per la ricarica rapida tramite USB Type-C.