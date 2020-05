Minecraft arriva a 200 milioni di copie vendute, è ancora tra i giochi più famosi al mondo

Minecraft ha raggiunto i 200 milioni di copie vendute. A dare la notizie è stata la stessa Microsoft, che controllo lo sviluppatore Mojang Studios, tramite un recente post sul blog ufficiale Xbox.

L'azienda specifica poi che Minecraft conta su 126 milioni di giocatori attivi ogni mese. Un numero altissimo per uno dei giochi più famosi e amati di tutti i tempi, anche 11 anni dopo la prima pubblicazione. Non solo, i video dedicati a Minecraft sono ancora tra quelli di maggior successo, tanto su YouTube quanto su Twitch.

L'articolo, a firma di Helen Chiang, sottolinea inoltre l'importante ruolo di questo prodotto, e lascia intendere come Minecraft sia in effetti più di un semplice videogioco.

Microsoft per esempio ha sviluppato il notevole Minecraft: Education Edition, che è progettato come strumento didattico a distanza. Un'opzione che si è rivelata preziosa negli ultimi mesi, con centinaia di migliaia di scuole chiuse in tutto il mondo.

Moltissimi studenti e insegnanti hanno trovato in Minecraft: Education Edition una risorsa preziosa pere portare avanti il lavoro e lo studio in queste settimane così difficili.

All'interno di questa iniziativa ci sono nuovi strumenti dedicati alla crisi da COVID 19. C'è persino una simulazione per imparare a gestire correttamente il distanziamento sociale.

Senza trascurare naturalmente il classico Minecraft, dove milioni di persone trovano intrattenimento e sfogo creativo su una varietà di piattaforme. Minecraft è infatti disponibile per PC, MacOS, Linux, Xbox, Playstation, Android e iOS. Diavolo, può girare anche su Raspberry Pi, anche se magari in tal caso dovrete senz'altro rinunciare a raffinatezze come Minecraft in ray tracing.