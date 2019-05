I migliori auricolari true wireless, o le migliori alternative agli AirPods

TRUE WIRELESS VS WIRELESS: QUAL È LA DIFFERENZA? Gli auricolari True Wireless, ossia ‘wireless autentici’, sono quelli che abbiamo inserito nella nostra guida e sono sprovvisti di qualunque filo. La tecnologia wireless consente di utilizzare gli auricolari a distanza rispetto al vostro cellulare, e i modelli True Wireless eliminano anche il collegamento fisico tra gli auricolari, garantendo più libertà. Gli auricolari wireless esistono ormai da un po’, praticamente da quando è stato inventata la tecnologia Bluetooth. Nonostante siano alimentati da una batteria e siano utilizzabili senza una connessione fisica al vostro smartphone, hanno un filo che collega gli auricolari e spesso anche un filo che gira intorno al collo. Se non volete rinunciare completamente al cavo, potete dare un’occhiata alla nostra guida ai migliori auricolari wireless.

Aggiornamento: Apple ha presentato i nuovi AirPods 2 , con una durata della batteria migliorata, la nuova funzione Hey Siri e un nuovo chip.

Testeremo i nuovi AirPods 2 il prima possibile per valutare dove inserirli nella nostra classifica, intanto date un’occhiata a tutte le loro nuove funzioni .

I cavi degli auricolari sembrano ormai essere passati di moda. L’audio dei dispositivi senza fili viene migliorato sempre di più, la tecnologia Bluetooth 5.0 garantisce una connessione sempre più affidabile, i migliori smartphone più recenti sono sprovvisti di jack audio e tutti i consumatori si stanno rendendo conto dei vantaggi della tecnologia senza fili. I cosiddetti modelli ‘true wireless’ sono un’innovazione ancora più avanzata.

Gli auricolari true wireless non hanno cavi a collegarli, il che significa non dover avere a che fare con alcun tipo di filo. Potrete dire addio ai cavi che si annodano in tasca o da indossare intorno al collo durante i vostri allenamenti cardio. Infatti, non c’è nessun filo che collega questi auricolari.

I modelli true wireless sono sicuramente un po’ più costosi, ma il prezzo più alto è giustificato dalla comodità di un’esperienza completamente senza fili.

Abbiamo selezionato i migliori auricolari True Wireless in circolazione, ma prima di recensirli abbiamo delle considerazioni da fare anche sul modello di cui avrete sicuramente già sentito parlare.

Apple AirPods

Sono il modello da superare, gli auricolari True Wireless firmati Apple

Design: Aperto | Peso: 4g (30g con custodia) | : Durata della batteria (in uso):**** 5 ore | Durata della batteria (custodia di ricarica): 20 ore | Raggio d’azione del Bluetooth: 10m | Tecnologia NFC: No

Durata della batteria eccezionale

Connesione facile e veloce

Estetica che può non piacere

Qualità audio non tra le migliori

Gli AirPods hanno senza dubbio reso più popolari i dispositivi true wireless. Funzionano senza intoppi se collegati con un iPhone, la qualità audio è buona considerando la conformazione del modello, la connessione funziona in modo eccellente e hanno un’ottima durata della batteria.

Se però non vengono utilizzati con un iPhone perdono tutti questi vantaggi.

Altri auricolari consentono di controllare la musica più velocemente e in modo più facile. Siri, oltre a non essere uno dei migliori assistenti vocali, non può interagire con dispositivi che non siano Apple e sarebbe controproducente dover tirare sempre fuori lo smartphone per controllare la musica mentre utilizzate gli AirPods.

È innegabile che siano degli auricolari molto costosi, e per il prezzo che hanno potete trovare altri prodotti di qualità superiore, soprattutto se volete associare i vostri auricolari con un dispositivo che non sia Apple. Continuate a leggere per scoprire le nostre alternative preferite.

Quali sono i migliori auricolari in-ear true wireless?

1. RHA TrueConnect

Il re indiscusso tra i modelli true wireless

Design: Chiuso | Peso: 13g | Risposta in frequenza: 20Hz – 20kHz | Dimensioni del driver: 6mm | Tipo di driver: Dinamici | Sensibilità: N/D | Impedenza: N/D | Durata della batteria (in uso): 5 ore | Durata della batteria (custodia di ricarica): 20 ore | Raggio d’azione del Bluetooth: 10m | Tecnologia NFC: No

Suono completo e bilanciato

Qualità costruttiva eccellente

Connessione affidabile

Impronte molto visibili

Pulsanti troppo molli

Nonostante i TrueConnect siano i primi auricolari true wireless presentati da RHA, il brand ha dimostrato di aver fatto ricerche accurate e ha sviluppato un prodotto che si posiziona tra i migliori disponibili sul mercato. La combinazione della qualità del suono, della durata della batteria e dell’affidabilità della connessione rende questi auricolari un modello perfetto su cui fare affidamento.

Gli Elite 65t di Jabra hanno istituito uno standard che tutti gli auricolari wireless dovrebbero rispettare e, senza considerare RHA TrueConnect, sono comunque un ottimo prodotto. Se comparati agli RHA, i Jabra hanno più funzionalità che includono la modalità di cancellazione del rumore e un app per personalizzare il suono.

Gli RHA non hanno queste caratteristiche ma non se ne sente la mancanza grazie alla migliore qualità del suono e l’affidabilità della connessione Bluetooth. Gli RHA danno inoltre l’impressione di essere un prodotto di maggiore qualità materiale rispetto ai Jabra, che sono fatti di plastica.

Tutto sommato, se state cercando un paio di auricolari true wireless, gli RHA TrueConnect da 170,00€) dovrebbero essere la prima delle vostre scelte.

2. Jabra Elite 65t

Uno tra i migliori modelli True Wireless in circolazione

Design: Chiuso | Peso: N/D | Risposta in frequenza: N/D | Dimensioni del driver: N/D | Tipo di driver: dinamici | Sensibilità: N/D | Impedenza: N/D | Durata della batteria (in uso): 2.5 ore | Durata della batteria (custodia di ricarica): 25 ore | Raggio d’azione del Bluetooth: 8m | Tecnologia NFC: No

Durata della batteria eccellente

Qualità del suono bilanciata

Scelta di gommini limitata

Poco resistenti all'acqua

Se state cercando degli auricolari true wireless di alta qualità che non siano gli AirPods, i Jabra Elite 65t sono ciò che fa per voi.

Dopo averli provati per un mese, siamo rimasti impressionati dalla raffinatezza del prodotto creato da Jabra. Gli auricolari in-ear hanno un aspetto elaborato ma discreto e una connessione wireless affidabile, caratteristiche difficili da trovare in altri auricolari true wireless. Inoltre, hanno un’ottima qualità del suono se paragonati alla concorrenza.

Se potete permettervi di acquistare un solo paio di questi auricolari, prendete in considerazione gli Elite 65t.

3. Jabra Elite Sport

Ottima qualità del suono con fitness tracker

Design: Chiuso | Peso: N/D | Risposta in frequenza: 20-20,000Hz | Dimensioni del driver: N/D | Tipo di driver: N/D | Sensibilità: N/D | Impedenza: N/D | Durata della batteria (in uso): 4.5 ore | Durata della batteria (custodia di ricarica): 13.5 ore | Raggio d’azione del Bluetooth: N/D | Tecnologia NFC: No

Ottime funzioni per il fitness

Isolamento acustico eccellente

Qualità del suono molto buona

Le impostazioni per il fitness potrebbero non interessare a tutti

Ricariche con la custodia limitate

Per gli sportivi i Jabra Elite Sport sono sicuramente gli auricolari giusti, fatti apposta per i runner e tutti i tipi di atleti. L’auricolare destro è provvisto di un sensore per la frequenza cardiaca che permette di monitorare lo sforzo durante l’attività fisica.

L’applicazione pensata per essere usata con gli auricolari permette di monitorare la sessione di allenamento e dare inizio al workout semplicemente pigiando un bottone su un auricolare. Il sensore per la frequenza cardiaca è più affidabile di molti altri modelli che si indossano al polso, è sufficiente indossare gli auricolari nella maniera corretta.

I Jabra Elite Sport non sono instabili, al contrario, si indossano confortevolmente, come se fossero fatti su misura. Quindi l’isolamento acustico è eccellente, e inoltre non rischiano di cadere.

A renderlo un prodotto ancora più allettante c’è la durata della batteria, che è stata migliorata di recente da Jabra per permettere un utilizzo superiore alla media di quattro ore e mezzo con una sola carica, più che sufficiente per affrontare tutti i vostri workout settimanali

4. Optoma NuForce BE Free5

Con un paio di difetti, ma ottimi per chi non cerca un prodotto troppo sofisticato

Design: Chiuso | Peso: N/D | Risposta in frequenza: 20-20,000Hz | Dimensioni del driver: N/D | Tipo di driver: N/D | Sensibilità: N/D | Impedenza: N/D | Durata della batteria (in uso): 4.5 ore | Durata della batteria (custodia di ricarica): 13.5 ore | Raggio d’azione del Bluetooth: N/D | Tecnologia NFC: No

Design raffinato

Confortevoli da indossare

Buona qualità del suono e buon isolamento acustico

Pulsanti troppo molli

Comandi fastidiosi da utilizzare

I NuForce BE Free5 sono una dimostrazione di quanto gli auricolari true wireless siano ormai diventati prodotti abbordabili. Con circa 100,00€ potete acquistare un prodotto dal design più raffinato rispetto ai più costosi BE Free8 e con una qualità del suono addirittura maggiore. Comunque, abbiamo notato che l’auricolare sinistro tende ad essere leggermente troppo instabile e speriamo che NuForce risolva questo problema.

La modalità di disconnessione e i comandi fastidiosi da usare allontanano il prodotto dai primi posti della classifica, ma i BE Free5 sono sicuramente un prodotto di qualità nel mercato degli auricolari true wireless.

5. Sennheiser Momentum True Wireless

Ottimo suono e magnifico design

Design: Chiuso | Peso: 72.6 | Risposta in frequenza: 5-21,000Hz | Dimensioni del driver: 7mm | Tipo di driver: Beryllium | Sensibilità: N/D | Impedenza: N/D | Durata della batteria (in uso): 4 ore | Durata della batteria (custodia di ricarica): 12 ore | Raggio d’azione del Bluetooth: N/D | Tecnologia NFC: No

Suono full-range dalla qualità notevole

Design accattivante

Custodia venduta con due cariche complete

Controllo del volume impreciso

Potrebbero essere più confortevoli

Sennheiser si conquista un posto in classifica con i suoi Momentum True Wireless. Fanno parte della rispettabilissima serie Momentum e anche questi auricolari senza fili portano il marchio di fabbrica di Sennheiser, con una qualità del suono eccellente e un design davvero elegante.

La durata della batteria di questi auricolari è di sole quattro ore, ma la custodia permette di ricaricarli fino ad altre due volte, garantendo un utilizzo di 12 ore totali.

Il problema più grande di questi auricolari è il prezzo di 289 euro , quasi il doppio rispetto agli AirPods. Gli auricolari sono dotati di una serie di comandi touch che permettono di mettere in pausa una canzone o mandarla avanti senza dover per forza utilizzare il cellulare, ma non sono tra i più comodi, inoltre il controllo del volume funziona in modo impreciso.

Nel complesso comunque i primi auricolari in-ear firmati Sennheiser sono una buona combinazione di design e ottima qualità del suono.

6. Sony WF-SP700N

Gli auricolari True Wireless Sony di seconda generazione offrono isolamento acustico ad un buon prezzo

Design: Chiuso | Peso: N/D | Risposta in frequenza: 20-20,000Hz | Dimensioni del driver: N/D | Tipo di driver: N/D | Sensibilità: N/D | Impedenza: N/D | Durata della batteria (in uso): 4.5 ore | Durata della batteria (custodia di ricarica): 13.5 ore | Raggio d’azione del Bluetooth: N/D | Tecnologia NFC: No

Confortevoli da indossare

Resistenti al sudore

Il suono potrebbe essere più preciso

L'isolamento acustico potrebbe essere migliore

I primi auricolari true wireless di Sony (Sony WF-1000X) hanno ricevuto pareri discordanti. Alcuni erano dell’idea che i bassi fossero poco potenti, altri invece dicevano che invece fossero troppo alti. Alcuni sostenevano che ogni tanto il funzionamento fosse discontinuo, altri invece hanno affermato di non aver mai avuto questo problema. Le critiche erano davvero tante e molto pesanti, e la conclusione più plausibile è stata che gli auricolari Sony semplicemente non siano riusciti a soddisfare tutte le esigenze.

Gli auricolari true wireless di seconda generazione (Sony WF-SP700N) sono il nuovo tentativo di Sony. Hanno una buona qualità del suono considerato il loro prezzo e sono stabilizzati in praticamente tutte le situazioni. Offrono un moderato isolamento acustico e sono resistenti all’acqua e al sudore, senza contare che la custodia di ricarica ha un design esteticamente piacevole nonostante non abbia funzioni molto diverse rispetto al modello precedente.

7. Sony WF-1000X

Isolamento acustico in un piccolo formato

Design: Chiuso | Peso: 70g | Risposta in frequenza: 20-20,000Hz | Dimensioni del driver: 6mm | Tipo di driver: Dome | Sensibilità: N/D | Impedenza: N/D | Durata della batteria (in uso): 3 ore | Durata della batteria (custodia di ricarica): 6 ore | Raggio d’azione del Bluetooth: 30ft | Tecnologia NFC: Si

Buon isolamento acustico

Qualità del suono piena e ricca

Design poco elegante

Auricolari sprovvisti di controlli per il volume

Considerando che è ancora raro trovare un buon isolamento acustico negli auricolari wireless, il fatto che Sony sia riuscita a inserirlo addirittura in un paio di auricolari true wireless è impressionante.

I Sony WF-1000X offrono un isolamento acustico davvero buono per essere degli auricolari in-ear. L’isolamento non è paragonabile a quello di un paio di cuffie over-ear, ma se siete alla ricerca di un design più elegante questo prodotto è un ottimo compromesso.

Oltre all’isolamento acustico, ci sono altre ottime caratteristiche, come la durata di tre ore della batteria, che è accettabile per degli auricolari true wireless. Altre sei ore di autonomia sono garantite dalla custodia di ricarica, e la qualità del suono è piena e molto ricca.

L’unico vero difetto di questo prodotto è la connessione a volte discontinua tra i due auricolari, che comunque raramente dura più di un secondo, e la mancanza di controlli per il volume, infatti sugli auricolari ci sono solo i controlli per mettere play, mettere in pausa e mandare avanti le canzoni.

Comunque, se quello che vi interessa è un buon isolamento acustico e una buona qualità del suono, i WF-1000X sono quello che fa per voi.

8. B&O Beoplay E8

Auricolari wireless in-ear costosi ma con una qualità del suono davvero eccellente

Design: Chiuso | Peso: 13g totali | Risposta di frequenza: 20-20,000Hz | Dimensioni del driver: 5.7mm | Tipo di driver: Electro-dynamic | Sensibilità: N/D | Impedenza: N/D | Durata della batteria (in uso): 4 ore | Durata della batteria (custodia di ricarica): 8 ore | Raggio d’azione del Bluetooth: 100ft | Tecnologia NFC: Si

Buona qualità audio

Design eccezionale

Facili da settare

Possono stare un po' stretti

Iniziamo subito col dire che i B&O Beoplay E8 sono tra gli auricolari wireless più costosi e più belli che possiate acquistare.

Per il loro prezzo di 350€ potete valutare di investire più denaro nell’acquisto delle Bose QuietComfort 35, che sono tra le nostre cuffie a isolamento acustico preferite: offrono una durata della batteria migliore e un suono più ricco a un prezzo di 300€ circa.Se però state cercando un prodotto da portare comodamente con voi in palestra e avete dei soldi in più da spendere, allora i Beoplay E8 potrebbero essere ciò che fa al caso vostro.

Nonostante non offrano isolamento acustico, questi auricolari hanno una durata della batteria maggiore rispetto alla media di circa quattro ore e supportano la tecnologia Bluetooth 4.2. gli E8 vengono venduti insieme a una custodia esteticamente molto bella, e utilizzando l’app Beoplay (compatibile sia con Android che con iOS) c’è la possibilità di personalizzare il suono a vostro piacimento.

Anche senza darsi da fare con ToneTouch, il suono degli E8 è limpido e preciso. La potenza dei bassi dipende da come vengono indossati gli auricolari, ma noi l’abbiamo trovata accettabile per la loro misura. Se per voi il prezzo non è un problema, i Beoplay E8 sono sicuramente un buon investimento. Sono ultra-compatti, la qualità del suono è ottima e hanno un bel design, insomma hanno tutte le caratteristiche che possiate desiderare.

9. Samsung Galaxy Buds

Piccoli auricolari dalla qualità sonora eccellente

Design: Chiuso | Peso: 5.6g per auricolare | Risposta di frequenza: 20-20,000Hz | Dimensioni del driver: 5.8mm | Tipo di driver: Dynamic | Sensibilità: N/D | Impedenza: N/D | Durata della batteria (in uso): 6 ore | Durata della batteria (custodia di ricarica): 7 ore | Raggio d’azione del Bluetooth: N/D | Tecnologia NFC: Si

Confortevoli e stabili

Design elegante

Facili da connettere e usare

Sentire i rumori circostanti può essere irritante

Comandi touch non sempre precisi

Sembra che Samsung abbia finalmente centrato l’obbiettivo con i Galaxy Buds, che sfidano gli AirPods di Apple in termini di design, qualità del suono e facilità di utilizzo.

Ci è piaciuta molto la perlescenza degli auricolari, così come il design elegante della custodia, in più abbiamo trovato questi auricolari confortevoli e stabili una volta indossati.

La qualità del suono che offrono è veramente molto buona, il soundstage è ampio e i bassi sono profondi. Ciononostante, gli audiofili potrebbero preferire un prodotto con un suono più naturale, dato che i Galaxy Buds hanno un suono particolarmente ricco.

I difetti di questi auricolari sono dati da altre funzioni dell’app, come l’opzione per ridurre i rumori circostanti e l’equalizzatore. Sono impostazioni che potrebbero essere utili, ma spesso non funzionano come ci si potrebbe aspettare. Oltretutto, queste funzioni sono fuori dalla portata di chi è abituato con il sistema operativo iOS, e l’applicazione è scaricabile solo su dispositivi che abbiano almeno Android 5.0.