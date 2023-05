Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, è il primo di una serie di remake confermati da Konami

Dopo anni di ipotesi e rumor abbiamo finalmente la conferma ufficiale del remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater. In occasione del PlayStation Showcase del 24 maggio, Konami ha ufficializzato il nome del gioco che si chiamerà Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

MGS 3 è un gioco del 2004 considerato da molti il capitolo più bello dell'intera saga, oltre ad essere annoverato tra i titoli più innovativi della sua epoca.

Il teaser mostrato da Konami dopo il reveal è ricco di spunti per gli amanti della saga MGS e mostra anche un'anteprima del protagonista. Potete vederlo qui sotto:

Il filmato inizia con un pappagallo che afferra una raganella e la trasporta in cielo. Probabilmente, il volatile è un riferimento all'animale domestico dell'Antico cecchino The End, che usava proprio un pappagallo verde come osservatore.

Per chi non avesse avuto la fortuna di giocarlo, Metal Gear Solid 3 è uno dei primi giochi ad aver introdotto delle dinamiche stealth ed è il prequel della serie ambientato negli anni '60. La missione principale vede un giovane Naked Snake (Big Boss) intento a far saltare i piani del KGB.

Molte dinamiche di Metal Gear Solid 3 erano in anticipo sui tempi, come il sistema di camuffamento, la necessità di preparare cibo e nutrirsi e persino il sistema di cure. Sarà interessante vedere come queste funzioni pionieristiche verranno trasposte nel remake.

A quanto pare il gioco verrà sviluppato da Konami stessa, mentre come abbiamo appreso di recente, Silent Hill 2 verrà sviluppato dal Bloober Team.

Dopo il trailer, il produttore ha confermato l'arrivo di una raccolta dedicata ai remaster di Metal Gear Solid che dovrebbe arrivare nell'autunno del 2023 e includere: Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 e Metal Gear Solid 3. La collezione si chiamerà "Volume 1", lasciando sperare che in futuro ci sarà una release current-gen (Volume 2) che includerà titoli come Metal Gear Solid 4, Metal Gear Acid o persino Metal Gear Solid: Peace Walker.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater will sarà disponibile su PS5, Xbox Series X / S e PC. Per ora non abbiamo informazioni precise sulla data di uscita.