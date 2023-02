MacBook da 12 pollici? Potrebbe tornare uno dei formati più amati di sempre

Negli scorsi anni si è discusso molto sulla possibilità che Apple riportasse in auge il MacBook da 12 pollici; oggi, una nuova indiscrezione lascia intendere che la cosa potrebbe accadere a breve.

Secondo il blogger coreano yeux1122 (Si apre in una nuova scheda) e come riportato da MacRumors (Si apre in una nuova scheda), una fonte legata a un'azienda di Taiwan che fornisce componenti ad Apple ha dichiarato che l'azienda di Cupertino sta preparando il rilancio del MacBook da 12 pollici.

A quanto pare, Apple sta valutando il futuro del MacBook da 12 pollici e rivelerà se intende o meno andare avanti con i piani di produzione di massa entro la seconda metà del 2023.

Le voci riguardo un presunto nuovo MacBook da 12 pollici circolando da quando Apple ha lanciato i primi modelli con chip proprietario nel 2020. Mark Gurman di Bloomberg ha dichiarato che il lancio avverrà nel 2023 o nel 2024, ma non abbiamo altre info sulla serie di appartenenza del dispositivo, che potrebbe essere un Air, un Pro o qualcosa di completamente diverso.



Anche se yeux1122 ha una buona reputazione quando si parla di prodotti Apple, per ora siamo nel campo delle ipotesi e le voci vanno lette con un pizzico di cautela.

Perché un MacBook da 12 pollici sarebbe fantastico

Sebbene sia legittimo domandarsi quale sia l'utilità di un MacBook da 12 pollici, c'è una certa nicchia di utenti ai quali potrebbe andare a genio un portatile leggero con un display di dimensioni ridotte.

Uno dei maggiori problemi che si riscontrano anche con i migliori portatili è la loro scarsa portabilità, soprattutto quelli con schermo superiore a 15 pollici. Questo è un problema soprattutto per coloro che non possono fisicamente trasportare computer portatili pesanti e per coloro che lavorano spesso in mobilità, costretti ad appoggiarsi su piccoli tavolini o sulle proprie gambe.

Come abbiamo visto, con la tecnologia attuale è si riescono a produrre portatili sottili e leggeri ma molto potenti. Se una volta la potenza di un portatile era legata alle dimensioni dei componenti al suo interno, quindi portatile grande voleva dire portatile potente, oggi sappiamo bene che anche un MacBook da 12 pollici è capace di offrire prestazioni ottime in un formato compatto.

Speriamo vivamente che l'azienda consideri realmente la possibilità di produrre un MacBook da 12 pollici, perché sarebbe fantastico per coloro che cercano un portatile piccolo, potente e veramente facile da trasportare.