Ma quale Windows 11, ecco Windows 95 su un MacBook

Se pensavate che i vecchi e storici sistemi operativi Microsoft fossero morti...beh, potreste sbagliarvi! Uno sviluppatore è infatti riuscito a far funzionare niente poco di meno che Windows 95 su... un MacBook moderno.

L'utente in questione risponde al nome di Felix Rieseberg ed è uno sviluppatore Slack. È riuscito a realizzare una versione funzionante di Windows 95, tramutando il sistema operativo in un'app scritta in JavaScript. Questa può essere eseguita su tutti i moderni sistemi Windows, su Linux e, per l'appunto, su tutti i nuovi MacOS, compreso MacBook Air M2 (2022).

L'app è stata ottimizzata in modo da garantire il corretto funzionamento del sistema sui dispositivi più recenti, ed è inoltre disponibile anche in versione ARM.

Un tuffo nel passato

(Image credit: Future)

L'app sviluppata da Felix Rieseberg rappresenta sicuramente uno dei modi migliori con cui gli utenti più esperti e nostalgici possono tornare indietro nel tempo. Windows 95 è un sistema operativo che, uscito a metà degli anni '90, ha fatto la storia sui PC basati su architettura x86.

Come successore di Windows 3.1, introdusse per la prima volta la barra delle applicazioni e il relativo menù Start, elementi ormai d'ordinanza nelle versioni più moderne. È stato anche il primo sistema operativo ibrido a 16/32bit, con cui allargava la compatibilità a molti PC divenendo tra gli OS più diffusi di sempre. Windows 95 fa parte di un'era in cui l'informatica era sempre più presente nelle case delle persone, che man mano scoprivano quello che era possibile fare con un computer.

Chi invece già all'epoca aveva la passione dei videogiochi, lo ricorderà sicuramente per Wolfeinstein 3D, Command and Conquer, Might and Magic VI: The Mandate of Heaven, Outlaw e altre perle del passato.

L'app è molto facile da installare e funziona come un qualsiasi software presente nel sistema operativo. La compatibilità con Linux permette inoltre di utilizzarla anche su sistemi come la console portatile di Valve Steam Deck.