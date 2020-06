Le VPN aziendali non devono essere necessariamente costose: ecco il 20% di sconto su uno dei migliori provider

Non è certo una novità che nel corso del 2020 l'uso delle VPN sia rapidamente cresciuto. Per gli utenti privati, questi servizi rappresentano una buona soluzione per navigare con maggiore sicurezza e accedere a contenuti normalmente bloccati sui propri territori. Del tutto diverso è, invece, il caso delle VPN aziendali la cui diffusione è cresciuta altrettanto velocemente.

Oltre a dare maggiore sicurezza a chi lavora in remoto, le VPN permettono anche di proteggere i dati quando questi vengono scambiati magari tra un dipendente e l'altro. Solitamente questi servizi offrono anche assistenza in chat 24/7, server e indirizzi IP dedicati, app associate e strumenti di auditing.

Possono sembrare caratteristiche particolarmente costose ma non così tanto. Una delle migliori VPN aziendali Perimeter 81 ha, ad esempio, dei piani più che convenienti. Il costo mensile, infatti, si aggira intorno a $8 (€7,14).

Lo sconto riguarda il piano Essentials della durata di un anno ma la versione Premium non è così diversa. Con $4 extra al mese è possibile attivare molte altre funzionalità come gateway sicuri, filtri DNS e una via preferenziale per l'assistenza clienti. I client sono disponibili sia per Windows che per Linux e Mac.

Qui sotto trovate tutti i dettagli sull'offerta di Perimeter 81 sia per il piano Essentials che per quello Premium.

Offerte per la VPN aziendale Perimeter 81:

Perimeter 81 Essentials | 12 mesi | $8 (€7,14) al mese Il piano Essentials di Perimeter 81 è l'ideale per le piccole aziende (bisogna avere un requisito minimo di cinque utenti) che vogliono tenere al sicuro il proprio lavoro e i propri dati. Per una spesa relativamente contenuta, avrete un'assistenza molto puntuale, maggiore sicurezza nelle reti Wi-Fi pubbliche e report per tenere sotto controllo login e uso delle app. Si tratta di una buona offerta per una VPN aziendale entry-level.Vedi offerta

Perimeter 81 Premium | 12 mesi | $12 (€10,71)al mese Per passare al piano superiore di Perimeter 81 non serve in fondo spendere più di tanto. L'abbonamento Premium richiede almeno dieci utenti e amplia le capacità di auditing dando anche un'assistenza ancora più puntuale. Il piano prevede inoltre un filtraggio DNS, molto utile se volete impedire l'accesso ad alcuni siti specifici durante l'orario di lavoro. Il gateway condiviso permette anche di scegliere fra 35 località. Le offerte delle VPN aziendali non sono solitamente così complete.

Vedi offerta

