Lifesize, l’applicazione per videochiamate diventa gratuita per 6 mesi

Le applicazioni per videoconferenze, come Zoom, Google Hangouts e altre, sono diventate popolari negli ultimi mesi a causa della pandemia di coronavirus e numerose app hanno implementato nuove funzioni o reso il loro servizio a pagamento accessibile in maniera gratuita a tempo determinato. Lifesize è una delle numerose app che si è dimostrata disponibile ad aiutare gli utenti a rimanere in contatto con i loro cari durante questo brutto periodo.

Lifesize, azienda che offre soluzioni per videoconferenze e sale riunioni virtuali adatte a un posto di lavoro moderno, ha annunciato il proprio supporto a tutte le

organizzazioni che hanno la necessità di implementare politiche per il lavoro da remoto durante questa emergenza sanitaria globale.

L’offerta prevede che le aziende con dipendenti in smart working possano usare Lifesize gratuitamente per 6 mesi, avendo a disposizione una piattaforma che supporta video, audio e conferenze web per riunioni one-to-one e one-to-many.

Le videoconferenze di Lifesize non hanno nè limiti di durata nè un tetto massimo di partecipanti. L’applicazione è disponibile anche per Android e iOS, o attraverso i browser più popolari, tra cui Chrome, Safari, Edge, ecc. Inoltre, le aziende già clienti di Lifesize possono estendere gli attuali servizi a pagamento a un numero illimitato di utenti.

Lifesize ha di recente unito le forze con Serenova, fornitore di software basato su cloud per contact center multicanale. Grazie a questa collaborazione, le organizzazioni potranno usare anche funzioni di contact center per gestire al meglio le interazioni con i clienti.

Craig Malloy, CEO di Lifesize e Serenova, ha dichiarato: “Siamo nel mezzo di un enorme cambiamento del modo di lavorare, che avrà un impatto a breve e lungo

termine su grandi organizzazioni, team di lavoro e contact center. Il nostro impegno a garantire l’operatività delle imprese si estende ben oltre questo momento. Aiutare le organizzazioni a ripensare il modo in cui supportano i propri team distribuiti a livello globale, a rimanere in contatto con clienti e partner e a continuare a svolgere attività durante i periodi di crisi, è un obiettivo fondamentale per la nostra azienda”.