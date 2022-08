LG presenta un TV OLED che produce l'audio direttamente dallo schermo

In occasione dell'evento K-Display 2022 svoltosi in questi giorni a Seoul, LG Display ha presentato il suo nuovo TV OLED.EX 97 pollici dotato di una tecnologia audio inedita.

Lo schermo OLED.EX di LG introduce il supporto per la tecnologia Film CSO (opens in new tab) (Cinematic Sound OLED), un sistema che fa vibrare lo schermo per generare segnali audio senza il supporto di speaker aggiuntivi.

All'interno del display è presente un sistema audio a 5.1 canali integrato che, secondo l'azienda, è in grado di produrre un suono di livello cinematografico. Tipicamente i sistemi 5.1 sono composti da un altoparlante centrale e da altri quattro canali direzionali, due per ciascun lato, oltre a un subwoofer per i bassi.

In questo caso però il TV LG fa affidamento unicamente sullo schermo grazie a un sistema audio integrato simile a quello visto su alcuni modelli Sony.

Tenete presente che LG Display produce i pannelli OLED utilizzati dai migliori televisori OLED, compresi quelli prodotti da LG Electronics, ma vende schermi anche a Sony, Philips e altri grandi marchi.

Audio integrato

Non ci sono molte informazioni sulla tecnologia Film CSO e su come il sistema audio 5.1 sia stato integrato nel pannello OLED.EX. Tuttavia, la tecnologia ricorda vagamente l'Acoustic Surface Audio di Sony, presente sul TV Sony A80K. Al momento non sappiamo con certezza se le due tecnologie hanno davvero dei punti in comune, ma prendendo come riferimento il TV Sony possiamo farci un'idea di come potrebbe funzionare.

Il sistema Acoustic Surface Audio Plus del Sony A80K integra quattro altoparlanti frontali, due attuatori e due tweeter sul retro. Sono gli attuatori stessi a far vibrare delicatamente lo schermo per emettere il suono e garantire che l'audio sia sincronizzato con le immagini. I TV con Audio Plus si possono anche collegare a un amplificatore per incrementare la qualità audio e far sì che il display funga da altoparlante principale.

Abbiamo contattato LG per avere maggiori informazioni sul Film CSO. In particolare, vogliamo sapere come fa il sistema audio a non interferire con il display, supponendo che non ci siano attuatori. Aggiorneremo l'articolo non appena l'azienda ci darà una risposta.

OLED più luminosi e longevi

LG Display ha presentato la tecnologia CSO su uno schermo OLED da 97 pollici, ovvero il "più grande pannello TV OLED mai realizzato". All'inizio di quest'anno, l'azienda coreana ha lanciato il TV G2 OLED da 97, il primo ad equipaggiare il suddetto pannello, ma prima d'ora non aveva mai mostrato il display su altri modelli.

La tecnologia OLED EX ha debuttato nel dicembre 2021 con la promessa di migliorare la luminosità degli OLED fino al 30%. L'utilizzo di materiali diversi (in particolare il deuterio) consente infatti di ottenere un'efficienza energetica superiore che si traduce in una maggiore luminosità e in colori più accurati.

LG Display sottolinea inoltre che i suoi pannelli OLED.EX utilizzano la "tecnologia EX basata su algoritmi personalizzati". Questa è progettata per ridurre il degrado dell'immagine nei televisori OLED. Come ha spiegato LG:

"Gli algoritmi personalizzati studiano a fondo le abitudini d'uso e i modelli di visione delle persone fin dal primo giorno, prevedono il degrado dei 33 milioni di diodi organici a emissione di luce su ogni display e mantengono la luminosità e le prestazioni ottimali allo stato iniziale"

In pratica, il pannello analizza ciò che si guarda regolarmente, in modo da compensare il deterioramento dei pixel organici nel corso del tempo.

Un TV "senza veli"

Sempre in occasione dell'evento K-DIsplay 2022, LG ha mostrato altri schermi OLED trasparenti, visti anch'essi per la prima volta nel dicembre 2021.

LG ha presentato un nuovo modello, il Transparent OLED Solution for Conference Room, conosciuto anche come E-Crystal, una soluzione innovativa pensata per un uso prettamente lavorativo. Questi schermi possono risultare molto utili per videoconferenze e presentazioni aziendali.

Lo schermo E-Crystal è costituito da una parete di vetro dotata di pannelli OLED che può essere utilizzata come monitor per visualizzare grafici e altre immagini.