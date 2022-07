Lenovo Yoga 2022, ecco i nuovi laptop

Lenovo ha di recente presentato la settima generazione di Yoga Slim, e per l'occasione ha anche reclutato l'artista Giuseppe Lo Schiavo, che ha realizzato una nuova opera in edizione NFT, battezzata Henosis. La settima generazione Yoga Slim

I nuovi laptop includono modelli rinnovati come Yoga Slim 7i Pro X e Slim 7 Pro X, ma anche nuova soluzioni tecnologiche pensate per migliorare le prestazioni, la qualità visiva o la durata della batteria.

Anche se, a ben guardare, non c'è molto da migliorare in questa linea di prodotti. Un Lenovo Yoga era già sinonimo di qualità prima, e difficilmente le cose possono cambiare in peggio con una nuova generazione di prodotto.

Tra i dettagli più interessanti, c'è lo Yoga Slim 9i da 14”, che vanta una certificazione carbon neutral e monta uno schermo OLED 4K (opzionale), oltre a processori Intel di 12esima generazione e audio marchiato Bowers and Wilkins. Davvero parecchia roba, con un prezzo a partire da €1899. Ma la cifra per la versione top di gamma sarà parecchio più salata.

Gli altri modelli hanno schermo "solo" 3K, e sono tutti abbastanza potenti da poter usare anche applicazioni pesanti (montaggio video, rendering 3D, etc..) in mobilità. Yoga Slim 7i Carbon è forse il modello più notevole, con una scocca in lega di magnesio più fibra di carbonio, e un peso totale inferiore a 1 Kg.

Tuti i modelli annunciati sembrano eccellenti, con le carte in regola per migliorare una famiglia di prodotti che era già straordinaria. Non vediamo l'ora di provarli e scoprire come sono veramente.