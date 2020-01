Lenovo ThinkPad X1 Fold, un’indiscrezione ne rivela il prezzo

Il 2020 potrebbe essere l'anno dei dispositivi pieghevoli, Lenovo ad esempio ha presentato ufficialmente ThinkPad X1 Fold al CES 2020 . Molti dei dettagli chiave del nuovo dispositivo sono stati condivisi dal nostro sito affiliato, Tom's Hardware .

ThinkPad X1 Fold non è nuovo, dato che ne avevamo già testato un prototipo , a maggio 2019. Il dispositivo pieghevole è un'evoluzione di Lenovo Yoga Book C930 , privo di cerniera.

ThinkPad X1 Fold ricorda Samsung Galaxy Fold, ma vanta dimensioni maggiori; ha un display OLED 4:3 da 13,3 pollici che può piegarsi a metà.

Quando è chiuso, il dispositivo ha un design elegante con retro in pelle. Quando è aperto, può essere disposto in molteplici posizioni. Un cavalletto sul retro di ThinkPad X1 Fold consente di alzarlo come un tablet Surface Pro, in modo da poter utilizzare le dimensioni complete del suo display con una tastiera per un'esperienza simil-notebook.

Il display si può anche piegare a metà con la tastiera visualizzata nella parte inferiore del display. In questa posizione, lo spazio di visualizzazione è di circa 9,6 pollici.

Un pieghevole per pochi

ThinkPad X1 Fold avrà un prezzo a partire da $ 2.499 (circa 2300 euro). Monta un processore Intel Core non specificato con Intel Hybrid Technology - potrebbe trattarsi del design stacked Lakefield . Il prezzo di partenza è alto per un portatile / tablet business, equipaggiato con solo 8GB di RAM; piacevoli gli inserti in cuoio e fibra di carbonio. Date le incertezze sui display flessibili, che sono state aggravate dai problemi del Galaxy Fold, il ThinkPad X1 Fold sarà probabilmente richiesto solo da consumatori che possono permettersi di rischiare il proprio denaro su un prodotto potenzialmente difettoso. .